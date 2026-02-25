Trump exige que gigantes tecnológicas construam as suas próprias centrais elétricas

Durante o discurso do Estado da União, o Presidente Donald Trump revelou uma nova diretiva que obriga as grandes empresas tecnológicas a garantirem a sua própria produção de energia. A medida procura salvaguardar os consumidores domésticos contra o aumento contínuo das tarifas elétricas provocado pela expansão dos centros de dados.

Trump quer que tecnológicas tenham autossuficiência energética

O Presidente norte-americano anunciou a criação de um "compromisso de proteção do contribuinte", estipulando que as tecnológicas têm agora o dever de suprir as suas próprias necessidades energéticas.

Segundo Trump, a infraestrutura elétrica atual é obsoleta e incapaz de sustentar a elevada procura exigida pelos modernos polos tecnológicos. Ao construir as suas próprias centrais, estas empresas asseguram a continuidade das suas operações sem sobrecarregar a rede pública nem inflacionar os custos para as famílias.

Embora a administração Trump continue a incentivar o progresso da inteligência artificial (IA) na corrida competitiva contra a China, o consumo energético massivo desta tecnologia tornou-se um ponto sensível.

Com as eleições intercalares de novembro a aproximar-se, o aumento do custo de vida devido à proliferação de centros de dados transformou-se numa vulnerabilidade política que o governo procura agora mitigar através desta nova exigência de autonomia.

Implementação e resposta do setor

Apesar de ainda não terem sido divulgados detalhes específicos sobre a fiscalização deste plano, está agendada uma reunião na Casa Branca para o início de março, onde os líderes das principais empresas serão convocados para formalizar a iniciativa.

Operadores de rede, como a PJM Interconnection, já tinham proposto anteriormente que novos grandes consumidores integrassem capacidade de produção própria.

Em paralelo, empresas como a Microsoft e a Anthropic têm vindo a explorar soluções voluntárias para reduzir o seu impacto na rede elétrica nacional.

