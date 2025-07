“Vamos revelar o segredo”: Musk partilhou qual será o veículo mais barato da Tesla

Sem oferecer grandes detalhes, a Tesla tem mencionado o desenvolvimento de um modelo elétrico mais acessível, num passo que alguns analistas esperam que ajude a empresa a estimular resultados. Entretanto, recentemente, o diretor-executivo da gigante automóvel tirou o "cat out of the bag", ou seja, revelou o segredo.

Com as vendas dos seus modelos principais a estagnarem e ficarem até aquém do esperado, no ano passado, a Tesla anunciou que lançaria novos produtos, incluindo "modelos mais acessíveis", no primeiro semestre deste ano.

Entretanto, numa chamada recente sobre os resultados da empresa do segundo trimestre, Elon Musk respondeu a um analista e desvendou que o potencial carro mais barato não será um modelo novo. Em vez disso, Musk partilhou que "é apenas um Model Y".

Tesla acessível deverá ser uma versão mais barata do Model Y

A empresa terá iniciado a "produção inicial" do veículo, em junho, e espera começar a produção em massa no segundo semestre de 2025.

Continuamos a expandir a nossa oferta de veículos, incluindo as primeiras unidades de um modelo mais acessível em junho, com produção em volume planeada para o segundo semestre de 2025.

Na mesma chamada trimestral, Lars Moravy, vice-presidente de engenharia, partilhou que a produção do modelo não aumentará significativamente até ao final do ano.

Conforme esclareceu, a empresa "continuará a pressionar fortemente os nossos modelos atuais para evitar complexidade", no terceiro trimestre, uma vez que o crédito fiscal para veículos elétricos terminará a 30 de setembro.

O executivo partilhou que o modelo mais acessível estará "disponível para todos" no quarto trimestre, e revelou ainda que "os modelos que serão lançados nos próximos meses serão semelhantes em forma e formato aos carros que fabricamos atualmente".

Na perspetiva de Elon Musk, diretor-executivo da Tesla, "o desejo de comprar o carro é muito alto; contudo, as pessoas não têm dinheiro suficiente na conta bancária para comprá-lo; literalmente, esse é o problema".

Portanto, uma vez que "não é falta de desejo, mas falta de capacidade", "quanto mais acessível pudermos tornar o carro, melhor".

