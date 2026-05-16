Comissão Europeia tem um plano para facilitar as viagens de comboio

A Comissão Europeia propôs novas regras que prometem transformar a forma como os europeus planeiam e reservam viagens de comboio. Um único bilhete, uma única transação, direitos plenos, mesmo quando estão envolvidos vários operadores ferroviários.

Quem já tentou organizar uma viagem de comboio pela Europa que passe por dois ou três países sabe bem o que é: plataformas diferentes, sistemas de reserva incompatíveis, preços difíceis de comparar e, no fim, uma pasta cheia de bilhetes avulsos de operadoras distintas.

A Comissão Europeia quer pôr fim a este cenário e apresentou, no dia 13 de maio, uma proposta de novas regras para simplificar de forma significativa as viagens ferroviárias em todo o espaço europeu.

O problema que todos conhecem

Atualmente, reservar uma viagem de comboio com múltiplos segmentos, especialmente quando envolve operadoras diferentes, é um processo fragmentado e pouco amigo do utilizador.

Os sistemas de reserva não comunicam entre si, é difícil encontrar a melhor oferta e, quando algo corre mal, os direitos dos passageiros são limitados ou inexistentes quando os bilhetes foram emitidos por empresas distintas.

Neste contexto, muitos viajantes acabam por optar pelo avião ou pelo carro, porque reservar um voo é mais simples.

Num momento em que a Europa tenta reduzir as emissões de carbono no setor dos transportes, este problema nas viagens ferroviárias representa um obstáculo real à transição para meios mais sustentáveis.

O que mudaria com as novas regras

A proposta da Comissão Europeia assenta em três pilares principais:

Possibilidade de reservar um bilhete único para viagens que envolvam vários operadores ferroviários

Os passageiros passarão a conseguir pesquisar, comparar e comprar, numa única transação e na plataforma que preferirem, percursos combinados de diferentes empresas, sem terem de saltar de site em site.

Direitos dos passageiros

Até agora, quem viajava com bilhetes separados de operadoras distintas ficava sem proteção em caso de atraso ou perda de ligação. Com as novas regras, mesmo em viagens com bilhete único que combinem diferentes operadoras, os passageiros terão direito a assistência, reencaminhamento, reembolso e compensação caso percam a ligação.

Obrigações para as plataformas de venda de bilhetes

Será exigida uma apresentação neutra das opções de viagem disponíveis, sem favorecimento de determinados operadores, e a ordenação dos resultados por emissões de gases com efeito de estufa sempre que tal for tecnicamente viável, um incentivo subtil mas concreto à escolha de opções mais ecológicas.

Uma resposta à procura dos cidadãos

A Comissão Europeia sustenta esta proposta nos resultados de um inquérito de abril, à escala europeia, que revelou uma forte procura por soluções de viagem integradas e sistemas de reserva online mais fiáveis.

Os europeus querem viajar de comboio, mas precisam de ferramentas que tornem essa escolha tão simples quanto reservar um voo.

Importa ressalvar que, para já, esta é apenas uma proposta da Comissão Europeia, que terá de ser debatida e aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. O caminho legislativo pode trazer alterações ao texto final.

Se aprovadas, estas regras representarão uma mudança significativa na experiência de quem viaja de comboio na Europa, e um argumento extra para deixar o carro na garagem.