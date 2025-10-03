DIGI lança comparador de preços: quanto pode poupar com os seus serviços?
Uma vez que representam uma parte significativa do orçamento mensal das famílias, a poupança em serviços de telecomunicações, como Internet, televisão e telemóvel, tornou-se uma prioridade. Para ajudar os consumidores, a DIGI lançou um Comparador de Preços, por via do qual pretende mostrar quanto pode ser possível poupar com os seus serviços.
A procura por serviços de telecomunicações que encaixem confortavelmente no orçamento familiar é um desafio para muitas famílias. Afinal, embora a qualidade da oferta seja importante, o preço acaba por ser um fator-chave aquando da contratação.
Neste cenário, além de renegociar contratos, comparar ofertas pode ser uma estratégia eficaz para concluir sobre aquela que melhor se adequa a cada realidade.
No sentido de facilitar a análise, a DIGI lançou um Comparador de Preços que permite ao utilizador verificar quanto pode poupar com a oferta da empresa romena.
Além da sua operadora atual, precisará de indicar o preço da última fatura mensal e revelar se está, ou não, fidelizado. Depois, terá de informar sobre os seus serviços atuais: Internet, TV, números móveis e telefone. Clicando em Calcular, terá acesso aos valores que a DIGI oferece para cada um dos serviços contratados, bem como ao valor que a empresa romena permitiria que poupasse por ano.
Preço pode pesar na tomada de decisão
Sob a premissa de que o consumidor deve ter liberdade para poupar com os seus serviços, a DIGI disponibilizou uma ferramenta intuitiva, que permite confrontar preços.
Ainda que este possa não ser o único critério, havendo outros elementos a pesar na decisão, como a qualidade dos vários serviços, cobertura e apoio ao cliente, por exemplo, perceber as eventuais diferenças pode ser uma ajuda relevante.
Experimente a ferramenta e conte-nos se, no seu caso, haveria poupança!
Aqui em casa com fibra 1Gpbs e 3 cartões móveis ao fim do ano é uma poupança de centenas de €.
Para já nada a reclamar.
Obrigado DIGI
Assim que tiver cobertura na minha zona, adeus comilões, pelo menos enquanto a digi fizer preços justos sem labiritismos e sem ter que andar com negociatas.
No prédio onde vivo, com 32 apartamentos sou o único com Digi. E já vi novas instalações NOS, MEO. Em Portugal o consumidor adora pagar mais.
Vale zero. Há imensas pessoas que não mudam, mesmo que tenham essa possibilidade. O consumidor português adora os interesses instalados. O mesmo se passa na eletricidade, não saem da EDP nem que a vaca tussa.
No meu caso não mudo apenas por causa da estabilidade/fiabilidade. Trabalho em casa e tenho que ter obrigatóriamente internet. Tenho um cartão da Digi no meu telefone antigo (4€/mes com 50GB) apenas por curiosidade. Aquando do apagão, esse cartão da DIGI esteve off durante 1 semana.
Eu mudava sem pensar duas vezes, se fosse possível… Mudo de comercializador de electricidade 1 ou 2 x por ano, Gás, não largo o Regulado por motivos óbvios, só na agua é que é uma prisão, não existe alternativas.
Isto da Digi é tudo muito bonito, mas infelizmente não passa de um operador praticamente regional que nunca chegará à minha zona, a expansão de cobertura parece ter perdido o fogo e já estão onde querem estar.
Sem querer ser desmancha prazeres, há uma lacuna no comparador, não reflete os serviços adicionais.
Exemplo: tenho 3 serviços de streaming Disney, HBO e Prime, se os adicionar ao serviço da Digi de forma isolada ficaria a pagar um pouco mais.
No entanto vejo a entrada da Digi em Portugal como algo extremamente positivo.
Os SMS para outras redes ainda é pago?
Obrigado