DIGI lança comparador de preços: quanto pode poupar com os seus serviços?

· Internet 8 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. guilherme says:
    3 de Outubro de 2025 às 10:11

    Aqui em casa com fibra 1Gpbs e 3 cartões móveis ao fim do ano é uma poupança de centenas de €.
    Para já nada a reclamar.

    Obrigado DIGI

  2. Anónimo says:
    3 de Outubro de 2025 às 10:30

    Assim que tiver cobertura na minha zona, adeus comilões, pelo menos enquanto a digi fizer preços justos sem labiritismos e sem ter que andar com negociatas.

    • David Guerreiro says:
      3 de Outubro de 2025 às 11:02

      No prédio onde vivo, com 32 apartamentos sou o único com Digi. E já vi novas instalações NOS, MEO. Em Portugal o consumidor adora pagar mais.

  3. David Guerreiro says:
    3 de Outubro de 2025 às 10:41

    Vale zero. Há imensas pessoas que não mudam, mesmo que tenham essa possibilidade. O consumidor português adora os interesses instalados. O mesmo se passa na eletricidade, não saem da EDP nem que a vaca tussa.

    • Antonio Ferreira says:
      3 de Outubro de 2025 às 11:05

      No meu caso não mudo apenas por causa da estabilidade/fiabilidade. Trabalho em casa e tenho que ter obrigatóriamente internet. Tenho um cartão da Digi no meu telefone antigo (4€/mes com 50GB) apenas por curiosidade. Aquando do apagão, esse cartão da DIGI esteve off durante 1 semana.

    • AJ says:
      3 de Outubro de 2025 às 11:12

      Eu mudava sem pensar duas vezes, se fosse possível… Mudo de comercializador de electricidade 1 ou 2 x por ano, Gás, não largo o Regulado por motivos óbvios, só na agua é que é uma prisão, não existe alternativas.
      Isto da Digi é tudo muito bonito, mas infelizmente não passa de um operador praticamente regional que nunca chegará à minha zona, a expansão de cobertura parece ter perdido o fogo e já estão onde querem estar.

  4. Zé Nabo says:
    3 de Outubro de 2025 às 11:07

    Sem querer ser desmancha prazeres, há uma lacuna no comparador, não reflete os serviços adicionais.
    Exemplo: tenho 3 serviços de streaming Disney, HBO e Prime, se os adicionar ao serviço da Digi de forma isolada ficaria a pagar um pouco mais.

    No entanto vejo a entrada da Digi em Portugal como algo extremamente positivo.

  5. B@rão Vermelho says:
    3 de Outubro de 2025 às 11:30

    Os SMS para outras redes ainda é pago?

    Obrigado

