DIGI lança comparador de preços: quanto pode poupar com os seus serviços?

Uma vez que representam uma parte significativa do orçamento mensal das famílias, a poupança em serviços de telecomunicações, como Internet, televisão e telemóvel, tornou-se uma prioridade. Para ajudar os consumidores, a DIGI lançou um Comparador de Preços, por via do qual pretende mostrar quanto pode ser possível poupar com os seus serviços.

A procura por serviços de telecomunicações que encaixem confortavelmente no orçamento familiar é um desafio para muitas famílias. Afinal, embora a qualidade da oferta seja importante, o preço acaba por ser um fator-chave aquando da contratação.

Neste cenário, além de renegociar contratos, comparar ofertas pode ser uma estratégia eficaz para concluir sobre aquela que melhor se adequa a cada realidade.

No sentido de facilitar a análise, a DIGI lançou um Comparador de Preços que permite ao utilizador verificar quanto pode poupar com a oferta da empresa romena.

Além da sua operadora atual, precisará de indicar o preço da última fatura mensal e revelar se está, ou não, fidelizado. Depois, terá de informar sobre os seus serviços atuais: Internet, TV, números móveis e telefone. Clicando em Calcular, terá acesso aos valores que a DIGI oferece para cada um dos serviços contratados, bem como ao valor que a empresa romena permitiria que poupasse por ano.

Preço pode pesar na tomada de decisão

Sob a premissa de que o consumidor deve ter liberdade para poupar com os seus serviços, a DIGI disponibilizou uma ferramenta intuitiva, que permite confrontar preços.

Ainda que este possa não ser o único critério, havendo outros elementos a pesar na decisão, como a qualidade dos vários serviços, cobertura e apoio ao cliente, por exemplo, perceber as eventuais diferenças pode ser uma ajuda relevante.

Experimente a ferramenta e conte-nos se, no seu caso, haveria poupança!