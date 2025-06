Jovens compram menos carros novos, diz estudo

Numa realidade com que as fabricantes precisarão de aprender a lidar e, eventualmente, contornar, os jovens estão a comprar menos carros novos.

Um estudo da S&P Global Mobility descobriu que, nos Estados Unidos, a percentagem de veículos novos comprados por pessoas na faixa etária de 18 a 34 anos caiu de 12% no primeiro trimestre de 2021 para menos de 10% nos trimestres mais recentes.

Por outro lado, a participação dos maiores de 55 anos cresceu de 45% para quase 49% no mesmo período.

Conforme mencionado, isto significa que os mais velhos compram praticamente metade dos carros novos dos Estados Unidos.

Curiosamente, o grupo etário mais velho é muito menos objeto de publicidade do que os outros dois (18-34 anos e 35-54 anos).

Jovens têm menos dinheiro e uma mentalidade diferente

Segundo a S&P Global Mobility, além da mentalidade relativamente à posse de um veículo estar a mudar, a questão financeira representa um grande problema para os potenciais compradores de carros mais jovens.

De facto, nos Estados Unidos, as prestações mensais dos carros aumentaram 30% nos últimos quatro anos e quase um em cada cinco carros novos custa mais de 1000 dólares por mês.

Atualmente, os valores revelam-se muito altos para um jovem ou uma família, especialmente considerando que, nos Estados Unidos, essa faixa etária está sobrecarregada com a retoma dos empréstimos estudantis, suspensos desde a COVID-19.

Perante as pressões financeiras, alguns compradores mais jovens optaram por carros usados, com custos mensais de compra e seguro mais baixos, e outros escolheram mesmo não ter carro, recorrendo a outras alternativas mais baratas, como as plataformas de partilha de carro ou o transporte público.

Conforme o estudo, apesar do declínio nos registos, a faixa etária dos 18 aos 34 anos ainda comprou 1,1 milhão de carros novos nos 12 meses até março. A escolha recaiu sobre o segmento de utilitários compactos, seguido pelos compactos tradicionais.

