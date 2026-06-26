Microsoft admite que 8 GB são mais do que suficientes para o Windows 11

A Microsoft mudou de ideias mais uma vez em relação aos requisitos do seu sistema operativo. Depois de anos a afirmar que necessitava de 32 GB de RAM no Windows 11, declarou agora que suporta a configurações de memória de 8 GB.

8 GB são suficientes no Windows 11

A Microsoft continua os seus esforços para reconquistar a confiança perdida no seu sistema operativo. Está a dar pequenos passos que estão a agradar aos utilizadores. Agora é altura de atualizar os requisitos de armazenamento recomendados para a compra de PCs. A nova informação refere que 8 GB são mais do que suficientes para quem utiliza o computador diariamente para tarefas simples.

A novidade aqui é a mudança de posicionamento da empresa, uma vez que até há pouco tempo alegava ser impossível fazer o que quer que fosse sem pelo menos 16 GB. Mas não é tudo, pois esta mudança traz consigo uma pequena contradição no próprio site da empresa. Embora as especificações afirmem que esta memória é ideal para o uso diário, a FAQ esclarece que, para ativar as capacidades de IA do Copilot+ PC, são necessários 16 GB ou mais.

A questão é que sabem perfeitamente que a IA ainda não é uma necessidade para os utilizadores. É por isso que recomendam 8 GB na maioria dos casos. Ao olhar para os ficheiros antigos, o Windows 10 funcionava muito bem com apenas 4 GB de RAM, mas o Windows 11 tem vindo a aumentar a cada atualização devido à chegada de ferramentas internas pesadas.

Microsoft muda de posição na RAM

A realidade atual é que, embora o assistente da loja oficial recomende sempre optar por 16 GB para maior segurança e conforto no futuro, os novos modelos da própria marca destinados ao consumidor, como o Surface Laptop 13 ou o tablet Surface Pro 12, são vendidos nas suas versões base com apenas 8 GB de RAM devido aos custos de fabrico.

Deixando de lado a crise da memória RAM, a verdade é que a Microsoft precisa de otimizar os seus sistemas. Exigir chips potentes e muita memória apenas para continuar a produzir PCs cada vez maiores não é solução. Nos últimos meses, a Microsoft passou de recomendar 32 GB de RAM como o nível ideal para jogos no Windows 11, para vender equipamentos profissionais caros com configurações muito restritas.

A empresa admitiu que o padrão de 16 GB era insuficiente para jogos no Windows 11. No entanto, desta vez, foram eles que tiveram de se adaptar. De notar que, embora a Microsoft não tenha declarado explicitamente 32 GB como o requisito mínimo para executar o Windows 11, estabeleceu-o como o novo padrão.