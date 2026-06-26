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“Carspreading”: o fenómeno automóvel que pode matar 400 pessoas por ano na Europa

· Motores/Energia 3 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Nome says:
    26 de Junho de 2026 às 08:33

    É a modinha idiota dos SUV’s que veio do outro lado do charco pelas “soccer mom’s” cá do sítio essencialmente, mas não só. Se não me passo cada vez que vejo um velhinho(a) sozinho(a) num SUV a esticar o pescoço para ver a estrada, vê-los a estacionar é ainda pior. É surreal.

    Responder
  2. hey says:
    26 de Junho de 2026 às 08:48

    SUVs e companhia, deveriam ser proibidos nas cidades europeias, pelo menos, em zonas históricas…
    I said what I said…

    Responder
  3. CarlosCarlos Oliveira says:
    26 de Junho de 2026 às 08:55

    ” pode chegar”… “aumento de risco”… são somente suposições.
    Se o tamanho dos veículos estão a aumentar desde 2000, onde estão os números reais ? Onde estão os fatos?

    Responder

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