“Carspreading”: o fenómeno automóvel que pode matar 400 pessoas por ano na Europa

Os carros vendidos na Europa não param de crescer em tamanho, e essa tendência, de nome carspreading pelos ambientalistas, pode ter um custo humano elevado nos próximos anos, segundo um novo estudo.

Uma análise da organização Transport & Environment (T&E) revela que, desde o ano 2000, os automóveis novos vendidos na Europa têm aumentado, em média, 1,2 cm em comprimento, 0,5 cm em altura e 0,5 cm em largura, todos os anos.

O crescimento tem sido praticamente constante ao longo de duas décadas e meia, mesmo num período em que as famílias europeias têm, em média, menos elementos.

Este carspreading incessante levanta uma questão crítica: onde é que isto vai parar?

Questionou Lucien Mathieu, analista da T&E, dizendo que a linha de crescimento "é absolutamente clara" e não dá sinais de abrandar.

O impacto na segurança rodoviária

O estudo modelou dois cenários para 2040, conforme citado pelo The Guardian:

Um em que o crescimento dos veículos continua ao ritmo atual; Outro de right-sizing, em que as dimensões médias regressam aos níveis de 2015.

Os resultados ditam que, mantendo-se a tendência atual, a diferença no número de mortes de utilizadores vulneráveis da via pública, como peões e ciclistas, por exemplo, pode chegar a 400 mortes adicionais por ano até 2040, das quais 79 seriam crianças.

Os investigadores basearam estas projeções em estudos prévios. Na Bélgica, descobriu-se que um aumento de 10 cm na altura do capô aumenta em 27% o risco de morte para utilizadores vulneráveis da via.

Nos Estados Unidos, o mesmo aumento de altura está associado a um crescimento de 81% no risco de morte de crianças, provavelmente devido à menor visibilidade que os condutores têm sobre peões mais baixos.

Mais energia, menos estacionamento

Carros maiores também significam mais consumo de recursos. Segundo o estudo, esta tendência resultaria em mais 100 milhões de barris de petróleo importados e 22,5 terawatt-hora de eletricidade.

Numa perspetiva climática, veículos maiores exigem mais energia, sejam eles movidos a combustíveis fósseis ou elétricos.

Disse Brian Caulfield, investigador em transportes do Trinity College Dublin, esclarecendo que o aumento da procura energética poderia equivaler à produção de 1500 turbinas eólicas offshore adicionais, uma pressão extra sobre redes elétricas já sobrecarregadas pela eletrificação de outros setores.

A isto tudo junta-se o problema do estacionamento. Se a tendência se mantiver, as cidades europeias podem perder entre 8,5% e 14% dos lugares de estacionamento na rua até 2040. Por exemplo, Londres e Berlim arriscam-se a perder cerca de 100 mil lugares cada uma.

De facto, muitos lugares de estacionamento não estão a ser redesenhados para acomodar os carros maiores, o que faz com que estes acabem por ocupar dois lugares em vez de um, ou invadir espaço destinado a outros utentes da via.

O que pode ser feito relativamente ao carspreading?

Os autores do estudo propõem várias medidas para travar o chamado carspreading:

Limitar a altura dos capôs e a largura dos veículos;

a altura dos capôs e a largura dos veículos; Ajustar a fiscalidade para desincentivar a compra de carros maiores;

para desincentivar a compra de carros maiores; Tornar mais exigentes as normas de visibilidade a partir do banco do condutor, especialmente no que toca a crianças.

Segundo Hannah Budnitz, investigadora da Unidade de Estudos de Transportes da Universidade de Oxford, as projeções do estudo podem até estar subestimadas, uma vez que não contabilizam o peso dos veículos, fator que aumenta o consumo de recursos e o desgaste das estradas.

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