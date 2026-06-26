“Carspreading”: o fenómeno automóvel que pode matar 400 pessoas por ano na Europa
Os carros vendidos na Europa não param de crescer em tamanho, e essa tendência, de nome carspreading pelos ambientalistas, pode ter um custo humano elevado nos próximos anos, segundo um novo estudo.
Uma análise da organização Transport & Environment (T&E) revela que, desde o ano 2000, os automóveis novos vendidos na Europa têm aumentado, em média, 1,2 cm em comprimento, 0,5 cm em altura e 0,5 cm em largura, todos os anos.
O crescimento tem sido praticamente constante ao longo de duas décadas e meia, mesmo num período em que as famílias europeias têm, em média, menos elementos.
Este carspreading incessante levanta uma questão crítica: onde é que isto vai parar?
Questionou Lucien Mathieu, analista da T&E, dizendo que a linha de crescimento "é absolutamente clara" e não dá sinais de abrandar.
O impacto na segurança rodoviária
O estudo modelou dois cenários para 2040, conforme citado pelo The Guardian:
- Um em que o crescimento dos veículos continua ao ritmo atual;
- Outro de right-sizing, em que as dimensões médias regressam aos níveis de 2015.
Os resultados ditam que, mantendo-se a tendência atual, a diferença no número de mortes de utilizadores vulneráveis da via pública, como peões e ciclistas, por exemplo, pode chegar a 400 mortes adicionais por ano até 2040, das quais 79 seriam crianças.
Os investigadores basearam estas projeções em estudos prévios. Na Bélgica, descobriu-se que um aumento de 10 cm na altura do capô aumenta em 27% o risco de morte para utilizadores vulneráveis da via.
Nos Estados Unidos, o mesmo aumento de altura está associado a um crescimento de 81% no risco de morte de crianças, provavelmente devido à menor visibilidade que os condutores têm sobre peões mais baixos.
Mais energia, menos estacionamento
Carros maiores também significam mais consumo de recursos. Segundo o estudo, esta tendência resultaria em mais 100 milhões de barris de petróleo importados e 22,5 terawatt-hora de eletricidade.
Numa perspetiva climática, veículos maiores exigem mais energia, sejam eles movidos a combustíveis fósseis ou elétricos.
Disse Brian Caulfield, investigador em transportes do Trinity College Dublin, esclarecendo que o aumento da procura energética poderia equivaler à produção de 1500 turbinas eólicas offshore adicionais, uma pressão extra sobre redes elétricas já sobrecarregadas pela eletrificação de outros setores.
A isto tudo junta-se o problema do estacionamento. Se a tendência se mantiver, as cidades europeias podem perder entre 8,5% e 14% dos lugares de estacionamento na rua até 2040. Por exemplo, Londres e Berlim arriscam-se a perder cerca de 100 mil lugares cada uma.
De facto, muitos lugares de estacionamento não estão a ser redesenhados para acomodar os carros maiores, o que faz com que estes acabem por ocupar dois lugares em vez de um, ou invadir espaço destinado a outros utentes da via.
O que pode ser feito relativamente ao carspreading?
Os autores do estudo propõem várias medidas para travar o chamado carspreading:
- Limitar a altura dos capôs e a largura dos veículos;
- Ajustar a fiscalidade para desincentivar a compra de carros maiores;
- Tornar mais exigentes as normas de visibilidade a partir do banco do condutor, especialmente no que toca a crianças.
Segundo Hannah Budnitz, investigadora da Unidade de Estudos de Transportes da Universidade de Oxford, as projeções do estudo podem até estar subestimadas, uma vez que não contabilizam o peso dos veículos, fator que aumenta o consumo de recursos e o desgaste das estradas.
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É a modinha idiota dos SUV’s que veio do outro lado do charco pelas “soccer mom’s” cá do sítio essencialmente, mas não só. Se não me passo cada vez que vejo um velhinho(a) sozinho(a) num SUV a esticar o pescoço para ver a estrada, vê-los a estacionar é ainda pior. É surreal.
SUVs e companhia, deveriam ser proibidos nas cidades europeias, pelo menos, em zonas históricas…
I said what I said…
” pode chegar”… “aumento de risco”… são somente suposições.
Se o tamanho dos veículos estão a aumentar desde 2000, onde estão os números reais ? Onde estão os fatos?