Fim de uma era: Google deixa de suportar o velhinho Android 6.0 Marshmallow

A Google encerrou oficialmente o suporte dos serviços Google Play para os dispositivos equipados com o Android 6.0 Marshmallow. A alteração, feita de forma discreta pela gigante das pesquisas, passa a exigir no mínimo o Android 7.0 Nougat para que a plataforma de serviços continue a funcionar nos smartphones.

Fim de um ciclo histórico no ecossistema Android

Lançado no final de 2015, o Android 6.0 Marshmallow termina assim um percurso impressionante de quase 11 anos de suporte ativo. Esta longevidade torna-o na versão do sistema operativo móvel da Google com o período de vida útil mais longo na história da plataforma.

A mudança foi notada através de uma atualização na documentação oficial de suporte da empresa. Neste canaça de informação, fica claro que a exigência mínima de software passou a indicar o Android 7.0 ou superior. Vários programadores e plataformas já começaram a refletir esta alteração nas suas aplicações, informando os utilizadores sobre o fim iminente da compatibilidade com esta versão antiga.

Android 6.0 Marshmallow perde o suporte total

Em paralelo, serviços como o YouTube já requerem versões substancialmente mais recentes para funcionarem através da aplicação nativa. Apesar de a Google ter descontinuado a plataforma de serviços para esta versão, os equipamentos que ainda operam com o Marshmallow não ficam inutilizáveis do dia para a noite.

As funções básicas de comunicação, como fazer chamadas telefónicas ou enviar mensagens SMS, continuam totalmente operacionais. Da mesma forma, é possível contornar a limitação de algumas aplicações acedendo aos respetivos serviços através do navegador de internet do dispositivo. Ainda assim, a perda de suporte dos serviços Google Play acarreta consequências diretas na segurança e na usabilidade.

Google Play termina, mas ainda pode ser usado

A ausência de atualizações periódicas deixa estes dispositivos expostos a novas vulnerabilidades de segurança que não serão corrigidas. Isso aumenta naturalmente o risco de exposição de dados pessoais a ameaças digitais. A segurança deixa de ser uma garantia

A decisão insere-se no processo natural de gestão do ecossistema Android pela Google. Para garantir o acesso a novos padrões de segurança e à maioria das aplicações modernas, a transição para um equipamento com uma versão do sistema mais recente passa a ser a opção mais segura para os utilizadores.