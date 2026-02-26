iPhone e iPad recebem aprovação histórica da NATO para tratar informações classificadas

A Apple anunciou oficialmente que o iPhone e o iPad se tornaram os primeiros e únicos dispositivos de tecnologia de consumo autorizados pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) a tratar informações classificadas até ao nível “Restricted” sem necessidade de software adicional ou configurações especiais.

Esta certificação, divulgada pela própria Apple e confirmada por múltiplos órgãos de comunicação internacional, representa um marco significativo na segurança móvel e na confiança que instituições governamentais e militares depositam nos equipamentos da empresa norte-americana.

O que significa “informações classificadas até NATO Restricted”?

No contexto das organizações internacionais e militares, informações classificadas são divididas em níveis, sendo “Restricted” um dos níveis que exige medidas elevadas de proteção contra acesso não autorizado, interceptação ou fuga de dados.

A autorização agora concedida significa que, tecnicamente, as versões mais recentes do iOS 26 e iPadOS 26 preenchem os requisitos de segurança definidos pelos Estados membros da NATO para tratar estes dados de forma segura.

Segundo a NATO Information Assurance Product Catalogue, a inclusão dos dispositivos Apple significa que as suas capacidades nativas de segurança foram oficialmente reconhecidas pelas autoridades de segurança da aliança militar, algo inédito para dispositivos de consumo gerais.

Como foi obtida esta certificação?

A certificação foi conduzida com base em uma avaliação detalhada liderada inicialmente pelo Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), a autoridade alemã de segurança de informação, que já tinha aprovado, em 2025, o uso de iPhone e iPad para dados governamentais classificados na Alemanha.

Esse processo de avaliação envolveu testes de segurança aprofundados, análises técnicas exaustivas e validação de mecanismos de proteção integrados ao sistema operativo e ao hardware, com o objetivo de confirmar que as medidas de segurança da Apple são robustas o suficiente para ambientes sensíveis.

O que distingue o iPhone e iPad de outros dispositivos?

De acordo com o comunicado oficial da Apple, a chave para esta aprovação reside em arquiteturas de segurança construídas desde o início no design dos dispositivos, incluindo:

Criptografia avançada dos dados em trânsito e em repouso, capaz de proteger informações mesmo no caso de captura física do dispositivo;

Autenticação biométrica (Face ID e Touch ID), que reforça o controlo de acesso sem comprometer usabilidade;

Mecanismos como o Memory Integrity Enforcement, que dificultam ataques de nível profundo ao sistema operativo;

Capacidades integradas de hardware e software Apple Silicon que garantem integridade desde o arranque até à execução de aplicações.

Segundo a empresa, nenhum outro dispositivo de consumo geral alcançou até agora esta certificação de conformidade com os requisitos de garantia de informação da NATO, o que reforça a perceção de que a Apple lidera este segmento em segurança móvel.

Limites e condições da certificação

Importa sublinhar que esta aprovação não significa que qualquer pessoa com um iPhone possa aceder ou armazenar dados altamente confidenciais.

A certificação aplica-se ao uso controlado em ambientes autorizados e geridos institucionalmente por agências ou forças militares que operam sob regras de segurança rigorosas.

Além disso, a designação “Restricted” representa um nível de classificação abaixo de patamares mais sensíveis como “Secret” ou “Top Secret”; ou seja, o iPhone e o iPad estão autorizados apenas para certos escalões de informação restringida pela NATO, não para todos os níveis de dados classificados possíveis.

Impacto no mercado e nas instituições

Esta certificação pode ter implicações profundas:

Simplificação de processos de aprovação nos estados membros da NATO, reduzindo a necessidade de soluções de hardware altamente especializadas e customizadas; Potencial expansão de contratos governamentais e militares, dado que organismos estatais poderão adotar dispositivos Apple como parte integrante da sua infraestrutura de comunicação segura; Pressão competitiva sobre outros fabricantes, como Samsung e Google, para alcançar certificações semelhantes e competir no segmento de segurança governamental.

Perspetiva estratégica

A Apple tem consistentemente enfatizado a segurança como um dos pilares da sua proposta de valor para consumidores e clientes corporativos.

Esta aprovação da NATO é um reconhecimento externo dessa estratégia, e pode abrir portas para novos paradigmas de confiança digital, onde dispositivos móveis de uso corrente passam a integrar fluxos de trabalho críticos em ambientes altamente regulados.