Kiborg, um brutal roguelite de ação cibernética

Kiborg é um Roguelite de ação que combina ação rápida em combates viscerais, repletos de elementos cibernéticos. Venham saber um pouco mais.

Com desenvolvimento a cargo dos estúdios Sobaka Studio (responsáveis por 9 Monkeys of Shaolin), Kiborg é um jogo de combate brutal, no qual as melhorias e implantes cibernéticos são o ingrediente principal.

Kiborg é um implacável Roguelite beat'em up no qual o jogador vai aprimorando o seu corpo com novos e mais poderosos implantes cibernéticos.

A história de Kilborg conta como o jogador foi enviado para a pior prisão da galáxia, ainda por cima, por crimes que não cometeu. Mas atenção! A morte não corresponde a uma possível fuga mas ao perpetuar da ação e combate.

A história de Kiborg, conta-nos como Morgan Lee, o personagem principal, foi acusado de crimes de guerra que não cometeu e sentenciado a uma pena de 1.300 anos no pior planeta prisão da galáxia. E sem qualquer esperança de liberdade condicional.

A morte não oferece qualquer escapatória, pois os seus carcereiros continuarão a reanimá-lo até que ele cumpra a sua missão. No entanto, existe uma saída para este pesadelo: sair vencedor do reality show mais quente da Cable Galactica, "The Last Ticket".

Morgan começa apenas com simples ataques corpo a corpo, mas à medida que vai brutalizando ondas de inimigos com cenas obscenas de pancadaria, vai adquirindo novos poderes incluindo, armas de longo alcance, como pistolas, rifles de assalto e outras armas de fogo futuristas.

Com tantos implantes cibernéticos instalados no seu corpo, Morgan tem de ter cuidados para não sofrer demasiados danos e também para não ficar sem energia.

O grotesco anfitrião de The Last Ticket, Volkov, pode ser um monstro, mas gosta de bom entretenimento, e dessa forma Morgan tem acesso a implantes cibernéticos que aumentam a força dos seus ataques corpo a corpo, e lhe permitem combos esmagadoras com o recurso a marretas gigantes. Por outro lado, existe todo um conjunto de melhorias e implantes altamente futuristas, como por exemplo, ondas de choque elétricas entre outras.

Contudo, o simples ato de reavivar Morgan após cada ciclo (cada morte) poderá tornar-se no erro mais crasso de Volkov. Isto pois, a moeda ganha em cada ciclo pode ser usada para desbloqueios permanentes, dando a Morgan um crescente número de vantagens na sua busca pela liberdade.

Kiborg será lançado a 30 de abril para PlayStation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One e PC (via Steam).