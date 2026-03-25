Afinal, a Iron Dome não é impenetrável. Ataques iranianos contra Israel não foram impedidos

Concebida como um escudo praticamente impenetrável, a Iron Dome sempre foi apresentada como a garantia de que o território israelita permaneceria protegido contra ameaças aéreas. Contudo, um recente ataque iraniano provou que, afinal, a Cúpula de Ferro pode falhar.

Durante anos, a Iron Dome sustentou a ideia de uma defesa israelita capaz de neutralizar foguetes e mísseis antes de atingirem áreas civis e infraestruturas críticas.

Contudo, os recentes ataques iranianos, que conseguiram ultrapassar esse sistema e atingir alvos sensíveis, levantam dúvidas sobre a sua fiabilidade e sobre os limites de uma tecnologia considerada, até aqui, quase infalível.

Iron Dome de Israel sob escrutínio após ataques iranianos bem-sucedidos

Poucos locais em Israel estão mais bem protegidos do que a sua principal instalação de investigação nuclear e reator, no deserto do Negueve, no sul do país.

Contudo, no domingo, um míssil balístico iraniano atravessou a Iron Dome e atingiu a cidade de Dimona, a apenas cerca de 12,8 quilómetros do local, deixando 78 pessoas feridas.

Horas mais tarde, outro míssil iraniano atingiu uma grande comunidade judaica ultraortodoxa na cidade próxima de Arad, onde cerca de 115 pessoas ficaram feridas.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que visitou os locais atingidos, afirmou que foi um "milagre" ninguém ter morrido. Contudo, não apresentou qualquer explicação para o facto de o sistema de defesa aérea não ter conseguido intercetar os ataques iranianos.

Conforme explorámos anteriormente, a Iron Dome, na qual Israel e os Estados Unidos investiram milhares de milhões de dólares ao longo de décadas, é um sistema de defesa antimísseis desenvolvido por Israel para intercetar e destruir foguetes de curto alcance, mísseis e outros projéteis antes que atinjam áreas povoadas.

Na prática, trata-se de um sistema de proteção constituído por várias baterias que estão espalhadas por Israel, cada uma com três ou quatro lançadores que podem disparar até 20 mísseis intercetores.

Detalhes sobre a Iron Dome Principais características Tecnologia: a Iron Dome utiliza radares avançados para detetar e rastrear rockets inimigos. Quando um projétil é disparado, o sistema calcula a sua trajetória e determina se vai atingir uma área habitada. Se houver risco, um míssil intercetor é lançado para destruir o projétil no ar, antes que cause danos. Precisão: o sistema é altamente eficaz, com uma taxa de intercetação entre 85% e 90%. Componentes: o sistema é composto por três partes principais: Radar de deteção, que identifica o lançamento e segue o projétil inimigo.

Centro de controlo, que calcula a trajetória dos foguetes e decide se devem ser intercetados.

Lançadores de mísseis, que lançam mísseis intercetores, chamados Tamir, que destroem o projétil em pleno voo. Como funciona? A primeira função é detetar. O sistema tem a capacidade de detetar e acompanhar os rockets. As informações são passadas para a central de comando. Além disso, o sistema consegue prever qual será o local que poderá ser afetado pelo rocket. Com essa informação, é lançado um míssil para intercetá-lo. Por forma a economizar recursos, o sistema ignora os rockets que vão cair em zonas não povoadas ou no mar.

Segundo a NDTV, mais alarmante do que a Iron Dome não ter intercetado os ataques iranianos foi o facto de as forças armadas israelitas terem admitido que tentaram intercetá-los, mas que estes conseguiram passar.

Agora, a Força Aérea de Israel lançou uma investigação à falha e indicou que as conclusões iniciais apontam para uma "cadeia de avarias", em vez de uma falha sistémica.

Iron Dome é um sistema caríssimo

O principal porta-voz militar de Israel, o general de brigada Effie Defrin, afirmou que as falhas em Arad e Dimona não estavam relacionadas.

No entanto, os meios de comunicação israelitas noticiaram que o sistema antimíssil Arrow 3 não foi utilizado contra os mísseis que atingiram os dois locais, levantando preocupações quanto à necessidade de um sistema de defesa mais económico.

Aliás, os ataques ocorreram numa altura em que surgiam relatos de que o Irão poderia estar a reter os seus mísseis mais caros e sofisticados. Estas alegações foram, entretanto, desmentidas pelas forças armadas de Israel, que afirmaram estar preparadas para um "combate prolongado".

De acordo com um relatório do New York Times, o sistema mais avançado contra mísseis balísticos é o Arrow 3, um sistema antimíssil desenvolvido por Israel e pelos Estados Unidos para intercetar alvos numa região do espaço logo fora da atmosfera terrestre.

Contudo, os seus interceptores são caros e demorados de produzir, o que significa que têm de ser utilizados com critério.

Outro componente é o David's Sling (ou "Varinha Mágica"), um sistema móvel de defesa aérea, concebido para intercetar foguetes de médio a longo alcance, mísseis de cruzeiro, aeronaves e drones a distâncias entre 40 e 300 km.

O sistema norte-americano THAAD também estará, alegadamente, instalado em Israel, segundo o mesmo órgão de comunicação.

Israel está a tentar expandir as capacidades dos sistemas de defesa aérea de nível inferior, como a Iron Dome e o David's Sling.

Afirmou o general Ran Kochav, general de brigada na reserva e antigo comandante das forças de defesa aérea e antimíssil de Israel, ao New York Times, revelando que Israel está a trabalhar para alargar o alcance e a capacidade de outros sistemas de interceção mais económicos e amplamente disponíveis, de modo a aumentar as suas opções e otimizar os seus recursos.