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Afinal, a Iron Dome não é impenetrável. Ataques iranianos contra Israel não foram impedidos

· Notícias 4 Comentários

Imagem: Aljazeera

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. B@rão Vermelho says:
    25 de Março de 2026 às 10:50

    Diria que é normal, é mais uma forma de se proteger, só se consegue ver se realmente está a funcionar se posta à prova, assim como o Irão a cada míssil intersetado aprendeu Israel aprende com cada míssil que consegue furar o “escudo”.

    A minha curiosidade “recai mais” em quem paga os estragos provocados pelos mísseis e estilhaços do abates, as companhias de seguros ou o estado Israelita?

    Responder
  2. AlexS says:
    25 de Março de 2026 às 10:52

    Nenhum sistema é impenetrável.
    Segundo como não foi indicado o tipo de misseis disparados pelo Irão não sabe se falhou o David Sling ou o Iron Dome. Dado o alcance a que os mísseis do Irão são disparados e o seu perfil de voo o mais provável é ter falhado o David Sling. Note-se que o erro até pode não ter que ver com o sistema propriamente dito mas com áreas de cobertura, sobreposição, responsabilidade das baterias(a unidade militar) etc.

    Responder
  3. Rrrrr says:
    25 de Março de 2026 às 11:20

    É bom ter falhado , menos para os que morreram e ficaram feridos, é assim que refaz melhor , a vida é um constante aperfeiçoamento

    Responder
  4. Não há sistemas impenetráveis says:
    25 de Março de 2026 às 11:43

    Não há sistemas impenetráveis, nem em Israel nem nos EUA nem em parte nenhuma. O Sistema antiáereo Israelita compoe-se principalmente de 3 camadas: Iron Dome para curto alcance, David’s Sling para médio alcance, e Arrow para Longo alcance. O resto são MANPOD e claro a Força Aérea Israelita. Se estamos a falar de Balisticos lançados pelo Irão, quem falhou foi mais o Arrow ou no limite o David Sling. Estes sistemas só foram testados praticamente em simuladores, o Iron Dome foi o que esteve mais em ação. O que falhou agora, vai ser estudado e claro, resolvido. E falhando ou não, são mais os acertos que as falhas. Muito pior seria cá, onde nada temos a não ser alguns MANPOD comprados ainda no tempo do Cavaco Silva – há aluns outros sistemas mas de tão antiquados, nem vale a pena falar neles.

    Responder

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