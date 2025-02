EA Sports NHL 25 previu vencedor do NHL 4 Nations-Face Off

Não é nenhuma novidade mas ocasionalmente os responsáveis por jogos de desporto tentam prever os resultados das competições que simulam com os seus próprios jogos. Foi precisamente isso que aconteceu com a EA Sports e com EA Sports NHL 25 e NHL 4 Nations-Face Off.

A EA Sports, tal como já fez com outros jogos de desporto de outras modalidades, desafiou o seu jogo EA Sports NHL 25 a descobrir quem será o futuro vencedor do NHL 4 Nations-Face Off.

EA Sports NHL 25 é o jogo oficial da mais mediática competição de hóquei no gelo do globo. Faz parte de uma série que já leva mais de duas dezenas de anos a reproduzir virtualmente toda adrenalina e emoção destes jogos no gelo.

A comunidade do hóquei no gelo gelou em ansiedade para a final do NHL 4 Nations-Face Off entre o Canadá e os Estados Unidos, com o disco a deslizar pelo gelo ontem, no TD Garden, em Boston.

Podem ver aqui se acertou!!

A equipa da EA Vancouver simulou este confronto histórico, revelando todos os golos, resumos por período e o vencedor do campeonato. Podem ver aqui tudo o que se passou nessa predição.

Ao longo do encontro simulado, ambas as equipas continuaram a empatar e a trocar golos, com Nathan MacKinnon (Canadá), Auston Matthews (EUA), Sidney Crosby (Canadá), Matthew Tkachuk (EUA), Brad Marchand (EUA) e Brady Tkachuk (EUA) a marcar, levando a partida a prolongamento. No fim, Connor McDavid (Canadá) marcou o golo da vitória, batendo Connor Hellebuyck (EUA) pelo meio das pernas e garantindo o título para o Canadá com um triunfo por 4-3 no prolongamento.

Para os fãs mais acérrimos, todos os jogadores interessados em EA Sports NHL 25, já podem entrar no videojogo e simular a final através de vários modos, como Play Now, Online Versus, Shootout e, claro, o Tournament Mode criado especificamente para o evento.