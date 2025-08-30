Descoberta surpreendente pode abrir caminho para uma vacina universal contra o cancro

Acredita-se que, com esforços conjuntos, os cancros poderão desaparecer. Nesse sentido, uma nova investigação abre caminho para uma vacina universal contra o cancro. Testada em ratos, conseguiu destruir até tumores resistentes a terapias tradicionais, trazendo esperança para milhões de doentes.

Cancro: um passo além das vacinas específicas

Os cientistas têm registado avanços no desenvolvimento de vacinas contra o cancro, mas até agora limitadas a tipos específicos de tumor.

A investigação liderada pela Universidade da Flórida aponta para uma solução universal, capaz de ativar o sistema imunitário de forma mais ampla e eficaz.

O que descobrimos foi que, ao usar uma vacina concebida não para atacar o cancro em específico, mas sim para estimular uma forte resposta imunológica, conseguimos provocar uma reação anticancerígena muito intensa.

Explicou o neurocientista Duane Mitchell.

Como funciona a nova vacina

A vacina utiliza mRNA para produzir proteínas sinalizadoras que desencadeiam uma resposta imunitária robusta.

Em vez de se dirigir a um tipo de tumor em particular, o mRNA gera uma espécie de “alarme” que desperta células dormentes, tornando os tecidos cancerígenos mais vulneráveis ao ataque.

A combinação com terapias já existentes

O tratamento inclui ainda um segundo componente: os inibidores de checkpoints imunitários (ICIs), medicamentos que retiram os “travões” ao sistema imunitário.

Embora eficazes, estes fármacos enfrentam limitações quando os tumores desenvolvem resistência. Em ratos, a combinação da vacina com ICIs eliminou até tumores tradicionalmente resistentes.

Próximos passos e desafios

Apesar de a vacina ter demonstrado eficácia isoladamente em alguns casos, os melhores resultados surgiram em conjunto com ICIs.

A terapia ainda precisa de ser testada em ensaios clínicos com humanos, mas os resultados pré-clínicos são encorajadores.

Esta descoberta é uma prova de conceito de que estas vacinas poderão vir a ser comercializadas como vacinas universais contra o cancro, capazes de sensibilizar o sistema imunitário para o tumor individual de cada doente.

Destacou o oncologista Elias Sayour.

Uma esperança com cautela

A equipa prepara já novas formulações da vacina de mRNA e planeia ensaios clínicos, incluindo para prevenir recidivas do cancro.

Ainda assim, os investigadores alertam que manipular o sistema imunitário envolve riscos de efeitos adversos, pelo que o caminho exigirá prudência.

Poderá ser uma forma universal de despertar a resposta imunitária de um doente contra o cancro. E isso seria extraordinário se se generalizasse aos estudos em humanos.

Concluiu Mitchell.