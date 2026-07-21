Mailpit: a ferramenta para testar emails sem os enviar para destinatários reais

Quando se está a desenvolver uma aplicação que envia emails, é essencial conseguir testar mensagens sem correr o risco de as enviar para utilizadores reais. É precisamente para isso que existe o Mailpit, uma ferramenta open source, gratuita e muito simples de utilizar.

O que é o Mailpit?

O Mailpit é uma solução moderna para programadores que pretendem testar funcionalidades de envio de emails durante o desenvolvimento. Em vez de entregar as mensagens aos destinatários, o Mailpit recebe-as e armazena-as localmente.

Desta forma, é possível verificar:

Conteúdo do email;

Formatação HTML;

Versão em texto simples;

Anexos;

Cabeçalhos (headers);

Links e imagens incorporadas.

É uma excelente alternativa para quem procura substituir ferramentas como o MailHog, oferecendo melhor desempenho e novas funcionalidades.

Principais funcionalidades

Entre as funcionalidades mais interessantes do Mailpit destacam-se:

Servidor SMTP local

Interface Web moderna

Visualização de emails HTML

Pesquisa rápida nas mensagens

Suporte para anexos

API REST

Compatibilidade com SMTP STARTTLS

Captura ilimitada de mensagens

Possibilidade de testar autenticação SMTP

Execução através de um único binário

Como instalar?

A instalação é extremamente simples. Em Linux basta descarregar o binário, dar permissões de execução e iniciar o serviço.

wget https: // github.com / axllent / mailpit / releases / latest / download / mailpit-linux-amd64.tar.gz tar -xzf mailpit-linux-amd64.tar.gz chmod +x mailpit . / mailpit wget https://github.com/axllent/mailpit/releases/latest/download/mailpit-linux-amd64.tar.gz tar -xzf mailpit-linux-amd64.tar.gz chmod +x mailpit ./mailpit

Depois de iniciado, o Mailpit disponibiliza dois serviços:

SMTP : localhost:1025

: localhost:1025 Interface Web: http://localhost:8025

Basta configurar a aplicação para utilizar o servidor SMTP local. Todos os emails enviados surgirão imediatamente na interface web.

O Mailpit funciona com praticamente qualquer linguagem ou framework que suporte SMTP, incluindo:

Laravel

Symfony

Django

Flask

Node.js

ASP.NET

Spring Boot

Ruby on Rails

WordPress

API para automação

Outra vantagem é a disponibilização de uma API REST, permitindo automatizar testes e integrar o Mailpit em pipelines CI/CD.

Isto facilita a validação automática de emails durante testes de integração, verificando se foram enviados corretamente e se o seu conteúdo corresponde ao esperado.

Se desenvolve aplicações que enviam emails, o Mailpit é uma ferramenta quase obrigatória. É leve, rápido, fácil de instalar e evita situações desagradáveis como o envio acidental de emails para clientes ou utilizadores durante o desenvolvimento.