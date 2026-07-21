Mailpit: a ferramenta para testar emails sem os enviar para destinatários reais
Quando se está a desenvolver uma aplicação que envia emails, é essencial conseguir testar mensagens sem correr o risco de as enviar para utilizadores reais. É precisamente para isso que existe o Mailpit, uma ferramenta open source, gratuita e muito simples de utilizar.
O que é o Mailpit?
O Mailpit é uma solução moderna para programadores que pretendem testar funcionalidades de envio de emails durante o desenvolvimento. Em vez de entregar as mensagens aos destinatários, o Mailpit recebe-as e armazena-as localmente.
Desta forma, é possível verificar:
- Conteúdo do email;
- Formatação HTML;
- Versão em texto simples;
- Anexos;
- Cabeçalhos (headers);
- Links e imagens incorporadas.
É uma excelente alternativa para quem procura substituir ferramentas como o MailHog, oferecendo melhor desempenho e novas funcionalidades.
Principais funcionalidades
Entre as funcionalidades mais interessantes do Mailpit destacam-se:
- Servidor SMTP local
- Interface Web moderna
- Visualização de emails HTML
- Pesquisa rápida nas mensagens
- Suporte para anexos
- API REST
- Compatibilidade com SMTP STARTTLS
- Captura ilimitada de mensagens
- Possibilidade de testar autenticação SMTP
- Execução através de um único binário
Como instalar?
A instalação é extremamente simples. Em Linux basta descarregar o binário, dar permissões de execução e iniciar o serviço.
wget https://github.com/axllent/mailpit/releases/latest/download/mailpit-linux-amd64.tar.gz tar -xzf mailpit-linux-amd64.tar.gz chmod +x mailpit ./mailpit
Depois de iniciado, o Mailpit disponibiliza dois serviços:
- SMTP: localhost:1025
- Interface Web: http://localhost:8025
Basta configurar a aplicação para utilizar o servidor SMTP local. Todos os emails enviados surgirão imediatamente na interface web.
O Mailpit funciona com praticamente qualquer linguagem ou framework que suporte SMTP, incluindo:
- Laravel
- Symfony
- Django
- Flask
- Node.js
- ASP.NET
- Spring Boot
- Ruby on Rails
- WordPress
- API para automação
Outra vantagem é a disponibilização de uma API REST, permitindo automatizar testes e integrar o Mailpit em pipelines CI/CD.
Isto facilita a validação automática de emails durante testes de integração, verificando se foram enviados corretamente e se o seu conteúdo corresponde ao esperado.
Se desenvolve aplicações que enviam emails, o Mailpit é uma ferramenta quase obrigatória. É leve, rápido, fácil de instalar e evita situações desagradáveis como o envio acidental de emails para clientes ou utilizadores durante o desenvolvimento.