Recebeu uma mensagem para atualizar o registo no SNS? É falsa!

As mensagens fraudulentas estão cada vez mais sofisticadas, sendo tendencialmente mais difícil detetar potenciais esquemas. Agora, a comunicação foi enviada em nome do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e diz respeito a uma falsa necessidade de atualização de dados.

Ontem, o SNS alertou para uma comunicação fraudulenta, por via de SMS, referindo a necessidade de atualizar o registo, através do computador, para não perder acesso aos cuidados de saúde, a partir do dia 10 de abril de 2025.

No site oficial dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), a entidade alerta para que nenhum utilizador aceda ao link enviado na SMS e apague a comunicação.

Estas SMS representam um esquema de phishing, através do qual um ator desconhecido pretende motivar os destinatários a abrir links que remetem para páginas fraudulentas na Internet, totalmente alheias ao SNS, que visam obter dados pessoais.

Segundo a SPMS, apesar de estarem a ser efetuadas diligências junto das entidades competentes, é recomendada prudência.

Se se deparar com mensagens deste tipo, não aceda aos links e apague as comunicações.