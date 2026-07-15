Tarifas falharam? Carros elétricos chineses continuam 21% mais baratos na Europa
A Europa criou tarifas para equilibrar o mercado automóvel. O objetivo era claro, mas o resultado ficou aquém do esperado. Os carros elétricos das marcas chinesas mantêm vantagem expressiva e custam menos 21% do que as alternativas europeias. As novas taxas travaram o volume de viaturas importadas, mas o fosso nos preços permanece inalterado.
Elétricos chineses 21% mais baratos na Europa
No primeiro trimestre de 2026, os elétricos produzidos na China asseguraram 17% do mercado europeu. Este valor representa uma descida face aos 22% registados no início de 2024. Contudo, os números revelam uma realidade paralela. Esta queda reflete sobretudo a ação de construtores ocidentais, como a Tesla, a BMW ou a Volvo. Anteciparam problemas e transferiram parte da sua produção de volta para a Europa.
As marcas asiáticas absorvem agora mais de metade destas importações. O impacto fiscal também dita vencedores e vencidos. A SAIC lida com uma pesada taxa de 35% e viu as exportações cair para metade. Por outro lado, a BYD, sujeita a apenas 17%, aproveitou a margem para duplicar os seus envios.
Para contornar as restrições, a estratégia do Oriente já mudou. Desde o final de 2023, as marcas chinesas anunciaram a construção de dez fábricas em solo europeu. Fabricar localmente é a resposta financeira perfeita. Permite evitar a grande maioria dos impostos, corta drasticamente nos custos logísticos e garante preços imbatíveis para o consumidor final.
A falha nas baterias dos carros muda paradigma
Existe ainda uma falha evidente nas regras criadas por Bruxelas. As tarifas penalizam os veículos completos, mas deixam as baterias quase isentas de impostos. Entre 2020 e 2025, a importação europeia deste componente multiplicou por sete. Um carro elétrico pode ser montado na Europa usando baterias fabricadas na Ásia. Aplicar uma taxa de 20% a estas baterias faria subir o preço dos elétricos europeus em cerca de 2,8%, visto que os construtores locais dependem fortemente desta tecnologia externa.
Os modelos híbridos plug-in surgiram como uma via de escape de enorme sucesso. Como as pesadas taxas se focam nos elétricos puros, as fabricantes chinesas apostaram em força nesta alternativa. A sua quota de mercado neste segmento saltou de 3% para 13% em apenas dois anos.
As medidas da Europa forçaram o regresso de alguma produção e travaram importações diretas, mas falharam a meta de equiparar os preços. Projeções recentes apontam que, caso a União Europeia decida aliviar as atuais metas de emissões, as marcas chinesas poderão vir a dominar 30% do mercado de veículos elétricos até 2035.
Mas porque querem aumentar o preço aos pobres dos consumidores nós só queremos comprar coisas baratas e ter salários bons será assim tão difícil de entender? Hoje em dia em Portugal é dificl viver com um salario de 3500 euros por mes, eu sinto me sufocado e nao estou a brincar. Ha 20 anos atras ate um pedreiro vivia melhor
Eu acho que ha falta de educacao economica em geral.
Porque se a Europa nao produz carros, perde grande parte da sua industria de valor acrescentado, de servicos de valor elevados, investigacao etc.
Nao vendemos servicos de tecnologia como USA, nao somos a reserve currency do mundo, nao temos tech hardware (chips), perdemos uma das ultimas coisas que temos.
E nesse caso, rapidamente nao vais conseguir comprar o carro chines, e essa e uma das razoes para um pedreiro viver melhor ha 20 anos. A outra chama-se estado social e ratio de dependency, ha menos a trabalhar para mais a receber hoje em dia. No fundo as populacoes vao emigrar da Europa para USA e outras economias melhores, e vais importar mais mao de obra para trabalhar em empregos de pouco valor acrescentado.
E curiosidade para muitos um Chines em Shangai qualificado ja consegue ganhar mais net que em praticamente todos os paises europeus.
Compreendo perfeitamente, cá em casa eu e a minha esposa auferimos 10k mensais, e com a prestação da casa, os automoveis, a escola dos miudos, saude, agua, luz , gás e manutençao do imovel, sobra-nos muito pouco para o Lazer. Faze-mos alguns investimentos na bolsa a pensar no futuro dos miudos e compra-mos um imovel para cada um deles pois é um asset que só tende a aumentar o valor no futuro. NEM QUERO IMAGINAR quando eles forem para a faculdade.
“construção de dez fábricas em solo europeu. Fabricar localmente”, mais correto é montar localmente, porque as peças vão continuar a vir da china.
“Coisas baratas” significa dar trabalho ás fabricas chinesas e desemprego cá.
É abrir a pestana.
Já Cavaco queixava-se da reforma de 5k€. É a vida.