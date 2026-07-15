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Tarifas falharam? Carros elétricos chineses continuam 21% mais baratos na Europa

· Motores/Energia 5 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Fonseca A says:
    15 de Julho de 2026 às 08:29

    Mas porque querem aumentar o preço aos pobres dos consumidores nós só queremos comprar coisas baratas e ter salários bons será assim tão difícil de entender? Hoje em dia em Portugal é dificl viver com um salario de 3500 euros por mes, eu sinto me sufocado e nao estou a brincar. Ha 20 anos atras ate um pedreiro vivia melhor

    Responder
    • Fabio says:
      15 de Julho de 2026 às 09:07

      Eu acho que ha falta de educacao economica em geral.
      Porque se a Europa nao produz carros, perde grande parte da sua industria de valor acrescentado, de servicos de valor elevados, investigacao etc.
      Nao vendemos servicos de tecnologia como USA, nao somos a reserve currency do mundo, nao temos tech hardware (chips), perdemos uma das ultimas coisas que temos.

      E nesse caso, rapidamente nao vais conseguir comprar o carro chines, e essa e uma das razoes para um pedreiro viver melhor ha 20 anos. A outra chama-se estado social e ratio de dependency, ha menos a trabalhar para mais a receber hoje em dia. No fundo as populacoes vao emigrar da Europa para USA e outras economias melhores, e vais importar mais mao de obra para trabalhar em empregos de pouco valor acrescentado.

      E curiosidade para muitos um Chines em Shangai qualificado ja consegue ganhar mais net que em praticamente todos os paises europeus.

      Responder
    • Nuno Mendes says:
      15 de Julho de 2026 às 09:13

      Compreendo perfeitamente, cá em casa eu e a minha esposa auferimos 10k mensais, e com a prestação da casa, os automoveis, a escola dos miudos, saude, agua, luz , gás e manutençao do imovel, sobra-nos muito pouco para o Lazer. Faze-mos alguns investimentos na bolsa a pensar no futuro dos miudos e compra-mos um imovel para cada um deles pois é um asset que só tende a aumentar o valor no futuro. NEM QUERO IMAGINAR quando eles forem para a faculdade.

      Responder
  2. Danny says:
    15 de Julho de 2026 às 08:42

    “construção de dez fábricas em solo europeu. Fabricar localmente”, mais correto é montar localmente, porque as peças vão continuar a vir da china.

    Responder
  3. CAImarada says:
    15 de Julho de 2026 às 08:55

    “Coisas baratas” significa dar trabalho ás fabricas chinesas e desemprego cá.
    É abrir a pestana.
    Já Cavaco queixava-se da reforma de 5k€. É a vida.

    Responder

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