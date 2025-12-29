Apoio à compra de carros elétricos: candidaturas já quase esgotaram

O apoio estatal à compra de carros elétricos em Portugal teve uma procura tão intensa que 80 % das candidaturas disponíveis foram usadas em apenas duas horas após a abertura das inscrições, informou o Governo.

Apoio a carros elétricos: mais de 80% das candidaturas já realizadas

A medida, gerida pelo Fundo Ambiental, permite que interessados peçam incentivos para adquirir veículos elétricos novos ou já comprados desde 1 de janeiro de 2025, desde que cumpram os critérios definidos no aviso publicado no fim de dezembro.

As candidaturas abriram no dia 29 de dezembro de 2025 e vão permanecer ativas até 12 de fevereiro de 2026, ou até que o orçamento disponível, cerca de 17,6 milhões de euros — se esgote

Em apenas duas horas, quase esgotaram as candidaturas ao apoio à compra de carros elétricos. Ao final da manhã desta segunda-feira, mais de 80% das candidaturas possíveis já tinham sido submetidas no site do Fundo Ambiental. Em entrevista à SIC, Maria Graça Carvalho, ministra do Ambiente, garantiu que no próximo ano haverá mais apoios.

Segundo Maria Graça Carvalho,

Vamos ter ao longo de 2026 uma autorização para ter mais 20 milhões de euros para este tipo de concurso e iremos, assim que este esgotar o financiamento, abrir um novo em 2026, em princípio logo nos primeiros meses

Segundo o Ministério do Ambiente e da Energia, mantém-se a exigência de que o veículo adquirido seja novo, bem como a de "abate de um automóvel a combustível fóssil com mais de 10 anos".

As candidaturas podem ser apresentadas no site do Fundo Ambiental.