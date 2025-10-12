RIP Clips: A Apple desiste da sua app de vídeos curtos

A Apple anunciou oficialmente que Clips, a sua aplicação criativa de microvídeos, foi descontinuada. A app, lançada originalmente em 2017, nunca conseguiu atingir o sucesso esperado no universo das redes sociais dominado por gigantes como o TikTok.

Um pouco da história

Quando a Apple lançou a app Clips, a 6 de abril de 2017, a proposta era inovadora: permitir que os utilizadores criassem vídeos curtos (inicialmente em formato quadrado), com efeitos divertidos, legendas automáticas e outros recursos criativos embutidos.

A ideia era oferecer algo leve, integrando bem ao ecossistema da Apple, mas isso não foi suficiente para conquistar uma base de utilizadores consistente.

Com o passar do tempo, o Clips ficou “para trás” em termos de atualizações e relevância, enquanto apps dedicadas a vídeos curtos continuaram a evoluir em ritmo acelerado.

O fim do Clips

Segundo um documento oficial de suporte da Apple, a app Clips não receberá mais atualizações e foi removida da App Store.

Se ainda tem a app instalado no iOS 26 (ou iPadOS correspondente), pode continuar a utilizá-la e exportar vídeos para outras aplicações. Contudo, a Apple não garante que funcione em versões futuras do sistema.

Com o fim da app Clips, a única app de edição de vídeo que permanece oficialmente suportado pela Apple para consumidores é o iMovie. Mas é relevante notar que esta app não sofre grandes atualizações há bastante tempo, a última adição significativa de recursos data de 2023, com correções menores feitas em 2024.

O que isto diz sobre a estratégia da Apple

O encerramento da app Clips revela algumas pistas interessantes sobre como a Apple está dar prioridade aos seus produtos: