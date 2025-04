Cientistas intrigados com nuvem luminosa próxima do nosso Sistema Solar

Cientistas descobriram uma gigantesca nuvem luminosa de gás hidrogénio, situada a apenas 300 anos-luz de distância. Esta bolha envolve o nosso Sistema Solar!

“Esta nuvem está literalmente a brilhar no escuro.”

Segundo um artigo a ser publicado na revista Nature Astronomy, uma equipa internacional de investigadores identificou esta nuvem em forma de crescente, chamada Eos, na orla da chamada Bolha Local, uma vasta cavidade que envolve todo o nosso Sistema Solar.

A descoberta foi feita ao rastrear o céu à procura de emissões ultravioletas de hidrogénio molecular — uma técnica utilizada pela primeira vez — através de um espectrógrafo no ultravioleta extremo acoplado ao satélite sul-coreano STSAT-1.

Tradicionalmente, os investigadores utilizam observatórios de rádio ou infravermelhos para captar assinaturas químicas.

Os dados mostraram moléculas de hidrogénio a brilhar, detetadas por fluorescência no ultravioleta extremo. Esta nuvem está literalmente a brilhar no escuro.

Afirmou Blakesley Burkhart, professora da Rutgers School of Arts and Sciences e líder da equipa.

Os cientistas esperam que esta descoberta permita compreender melhor o meio interestelar — o espaço entre as estrelas — e como as nuvens moleculares de gás acabam por formar novas estrelas.

Quando observamos com os nossos telescópios, vemos sistemas solares inteiros a formar-se, mas não sabemos ao certo como isso acontece. A descoberta de Eos é entusiasmante porque agora podemos medir diretamente como as nuvens moleculares se formam e se dissociam, e como uma galáxia começa a transformar o gás e o pó interestelar em estrelas e planetas.

Explicou Burkhart.

Sistema Solar perto da bolha Eos

A nuvem Eos tem uma massa equivalente a cerca de 3.400 vezes a do Sol, e poderá levar seis milhões de anos a evaporar-se.

A história do cosmos é a história da reorganização dos átomos ao longo de milhares de milhões de anos. O hidrogénio em Eos viaja há 13,6 mil milhões de anos desde o Big Bang.

Explicou Burkhart.

Esta nuvem escapou à deteção durante tanto tempo por não emitir o típico conjunto de gases de monóxido de carbono que costumam ser observados por rádio ou infravermelhos.

Entretanto, Burkhart e os seus colegas estão entusiasmados com a possibilidade de identificar nuvens de hidrogénio ainda mais distantes com o auxílio do telescópio James Webb da NASA.

Num artigo preliminar, afirmam acreditar que...

Podemos ter encontrado as moléculas de hidrogénio mais distantes do Sol.

Afirmou Burkhart.

Assim, encontrámos tanto algumas das mais próximas como das mais distantes, através da emissão no ultravioleta extremo.

Concluiu a investigadora.