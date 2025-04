Tesla: rumores dizem que novo Model Y de 7 lugares entrará em produção na China

O carro elétrico mais vendido do mundo está prestes a receber uma nova versão de sete lugares com três filas de bancos e uma distância entre eixos alargada para maior espaço no habitáculo. Esta versão do Model Y estará muito perto de entrar em produção, segundo rumores.

De acordo com informações provenientes da China, a fábrica da Tesla, em Xangai, está a semanas de iniciar a produção da nova versão do Model Y. Caso a informação se confirme, abre caminho para um lançamento mais alargado nos próximos meses.

O automóvel elétrico mais vendido do mundo vai receber uma nova versão de sete lugares com três filas de bancos e uma distância entre eixos alargada para maior espaço no habitáculo, conforme a imprensa está a avançar.

A produção do novo carro de sete lugares será um marco para a empresa, pois, até agora, apenas produzia carros de três filas nas fábricas dos Estados Unidos.

Além disso, significa que o modelo a ser produzido em Xangai poderá chegar a novos mercados da Tesla, incluindo muitas partes da Europa e Ásia.

O rumor foi lançado por um entusiasta da Tesla baseado na China, Zhongwen, por via do X, referindo fontes internas familiarizadas com as operações da fábrica chinesa da empresa.

Tesla Model Y mais espaçoso pode conquistar novos clientes

Dadas a presença global da Tesla, o novo Model Y de três filas poderá eventualmente tornar-se um produto standard da marca, conquistando novos clientes que tradicionalmente escolheriam outra oferta elétrica.

Curiosamente, este rumor surge apenas algumas semanas após os dados de vendas relativos a março da China, que destacaram que o Tesla Model Y foi o segundo automóvel mais vendido no país nesse mês, com 84.000 vendas - atrás do muito mais barato micro automóvel Wuling Mini.

De ressalvar que a Tesla lançou uma versão de sete lugares do Modelo Y durante a geração anterior do veículo.

No entanto, o Modelo Y de três filas não apresentava uma distância entre eixos alargada como sugerem os recentes rumores vindos da China, numa estrutura que se mostrou útil para passageiros pequenos, como crianças ou adultos de baixa estatura.