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Iniciativa Liberal quer recompensar os dadores de sangue com dias de férias extra

· Ciência 12 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. B@rão Vermelho says:
    18 de Maio de 2026 às 16:00

    No meu caso, doente crónico não posso dar sangue, é injusto e discriminatório.
    Arranjem forma de premiar os dadores mas lembram-se que nem todos podem ser dadores.

    Responder
    • Jaime says:
      18 de Maio de 2026 às 16:46

      Acho que injusto é colocares o teu sentimento de suposta discriminação, à frente das pessoas que efetivamente beneficiariam com isto, os doentes que precisam de transfusões.
      Repara, não sou dador de sangue, mas não me importava nada que quem contribui desta forma, dando o seu sangue para salvar outras vidas, tenha algum tipo de benefícios.

      Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      18 de Maio de 2026 às 16:58

      quem não pode não tem beneficio, o beneficio é só para quem doar.. eu não vou doar para ter mais férias, se quiser mais férias posso comprá-las em teoria posso ter férias ilimitadas desde que as pague.. adoro estas modernices

      Responder
    • Ze Nandoooo says:
      18 de Maio de 2026 às 17:33

      O teu comentário deixa antever que não te interessa que os dadores sejam reconhecidos seja de que forma for, já que “qualquer outra forma”, seja ela qual for, será por definição injusta e discriminatória para aqueles que não podem doar sangue…..

      Responder
  2. Gringo Bandido says:
    18 de Maio de 2026 às 16:08

    Já não basta nos tirarem tempo de vida com trabalho desgastante e nada motivador com ordenados de miséria e vida familiar desregulada e vida social inexistente que ainda nos querem tirar o sangue, não convidem os vampiros da IL para dentro da vossa vida!

    Responder
  3. Zé Fonseca A. says:
    18 de Maio de 2026 às 16:10

    grande ideia.. é ver toda a gente ir a correr doar sangue

    Responder
  4. etc says:
    18 de Maio de 2026 às 16:12

    Isto já havia antes, pena que tenham tirado

    Responder
  5. Tug@Tek says:
    18 de Maio de 2026 às 17:51

    Isto faz-me lembrar o meu tempo de tropa em que também existia, dar sangue para ter um dia extra de licença.
    Na prática esse dia nunca foi atribuído 🙂

    Responder
  6. Marko says:
    18 de Maio de 2026 às 18:06

    Se os burguesinhos rejeitaram o subsídio de doença para pessoas com cancro pago a 100%… Mas boa sorte com a proposta, concordo com ela e acho que é sempre bom valorizar de alguma forma útil quem espontaneamente faz o bem e ajuda quem precisa.

    Responder

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