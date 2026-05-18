Iniciativa Liberal quer recompensar os dadores de sangue com dias de férias extra

A Iniciativa Liberal (IL) quer recompensar quem doa sangue com até dois dias adicionais de férias por ano. A medida pretende aumentar o número de dadores regulares num país que precisa de 1100 unidades de sangue por dia.

Esta segunda-feira, a IL entregou um projeto de lei que pode mudar a forma como Portugal reconhece quem doa sangue.

A ideia é simples: quem der sangue duas vezes por ano passa a ter direito a mais um dia de férias; quem o fizer três ou mais vezes garante dois dias extra.

O anúncio foi feito por Mariana Leitão, presidente do partido, após ter doado sangue no Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa, acompanhada pela deputada Joana Cordeiro e outros membros da comitiva.

Como forma de também agradecermos e reconhecermos os dadores de sangue e as pessoas que se disponibilizam a isso, a Iniciativa Liberal apresentou uma proposta exatamente no sentido de fazer esse agradecimento.

Afirmou, em declarações aos jornalistas presentes.

Como funcionaria na prática?

Segundo o projeto de lei, a marcação e o gozo dos dias adicionais de férias obedeceria às regras laborais em vigor e dependeria da apresentação de uma declaração comprovativa emitida pelo organismo público responsável, neste caso, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

Questionada sobre o facto de o partido se ter abstido, no passado, em propostas semelhantes do Bloco de Esquerda e do PAN, Mariana Leitão explicou que as iniciativas desses partidos visavam uma dispensa do trabalhador no próprio dia da doação, uma solução diferente da agora proposta.

Se toda a gente de uma empresa for dar sangue no mesmo dia, certamente isso coloca um problema adicional às empresas.

Argumentou, justificando a opção por dias de férias em alternativa.

Para quem possa ter receio, Mariana Leitão partilhou em primeira mão como correu a sua visita ao centro de saúde. A líder liberal chegou já com uma ficha de inscrição preenchida com dados de saúde, comportamentos recentes e viagens.

Conforme citado pelos órgãos de comunicação nacionais presentes, Mariana Leitão disse que "qualquer pessoa chega aqui e eu tenho a certeza que em 15, 20 minutos, entre fazer a admissão, dar sangue, fica despachada".

E a seguir ainda tem direito ali a uns bolinhos e uns suminhos para recuperar.

Acrescentou a líder do partido português, brincando que "a agulha não é assim tão grande" e o gesto "salva vidas"..

Portugal precisa de 1100 unidades de sangue por dia

A presidente do IPST, Maria Antónia Escoval, esteve presente e aproveitou para lançar um alerta: Portugal necessita diariamente de 1100 unidades de sangue e componentes sanguíneas nos hospitais.

Como os componentes sanguíneos têm prazo de validade, "precisamos de uma dádiva regular e continuada ao longo do tempo".

A responsável garantiu ainda que a situação atual "está estável", mas apelou aos dadores regulares para se dirigirem a um centro antes do período de férias de verão, altura em que as doações tendem a diminuir.

A dádiva de sangue é permitida a partir dos 18 anos e até aos 70, desde que a pessoa esteja saudável, e pode, segundo Maria Antónia Escoval, "salvar objetivamente três vidas".

As mulheres podem doar de quatro em quatro meses;

podem doar de quatro em quatro meses; Os homens podem doar de três em três meses.

De acordo com a CNN, a escassez de sangue é um problema recorrente a nível global, e iniciativas que incentivem a doação regular são amplamente reconhecidas como fundamentais para garantir reservas suficientes nos sistemas de saúde.

Assim sendo, a proposta da IL é, no fundo, um convite à solidariedade com incentivo prático. Se avançar, doar sangue poderá passar a ser (ainda mais) compensador.

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