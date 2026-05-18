Iniciativa Liberal quer recompensar os dadores de sangue com dias de férias extra
A Iniciativa Liberal (IL) quer recompensar quem doa sangue com até dois dias adicionais de férias por ano. A medida pretende aumentar o número de dadores regulares num país que precisa de 1100 unidades de sangue por dia.
Esta segunda-feira, a IL entregou um projeto de lei que pode mudar a forma como Portugal reconhece quem doa sangue.
A ideia é simples: quem der sangue duas vezes por ano passa a ter direito a mais um dia de férias; quem o fizer três ou mais vezes garante dois dias extra.
O anúncio foi feito por Mariana Leitão, presidente do partido, após ter doado sangue no Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa, acompanhada pela deputada Joana Cordeiro e outros membros da comitiva.
Como forma de também agradecermos e reconhecermos os dadores de sangue e as pessoas que se disponibilizam a isso, a Iniciativa Liberal apresentou uma proposta exatamente no sentido de fazer esse agradecimento.
Afirmou, em declarações aos jornalistas presentes.
Como funcionaria na prática?
Segundo o projeto de lei, a marcação e o gozo dos dias adicionais de férias obedeceria às regras laborais em vigor e dependeria da apresentação de uma declaração comprovativa emitida pelo organismo público responsável, neste caso, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).
Questionada sobre o facto de o partido se ter abstido, no passado, em propostas semelhantes do Bloco de Esquerda e do PAN, Mariana Leitão explicou que as iniciativas desses partidos visavam uma dispensa do trabalhador no próprio dia da doação, uma solução diferente da agora proposta.
Se toda a gente de uma empresa for dar sangue no mesmo dia, certamente isso coloca um problema adicional às empresas.
Argumentou, justificando a opção por dias de férias em alternativa.
Para quem possa ter receio, Mariana Leitão partilhou em primeira mão como correu a sua visita ao centro de saúde. A líder liberal chegou já com uma ficha de inscrição preenchida com dados de saúde, comportamentos recentes e viagens.
Conforme citado pelos órgãos de comunicação nacionais presentes, Mariana Leitão disse que "qualquer pessoa chega aqui e eu tenho a certeza que em 15, 20 minutos, entre fazer a admissão, dar sangue, fica despachada".
E a seguir ainda tem direito ali a uns bolinhos e uns suminhos para recuperar.
Acrescentou a líder do partido português, brincando que "a agulha não é assim tão grande" e o gesto "salva vidas"..
Portugal precisa de 1100 unidades de sangue por dia
A presidente do IPST, Maria Antónia Escoval, esteve presente e aproveitou para lançar um alerta: Portugal necessita diariamente de 1100 unidades de sangue e componentes sanguíneas nos hospitais.
Como os componentes sanguíneos têm prazo de validade, "precisamos de uma dádiva regular e continuada ao longo do tempo".
A responsável garantiu ainda que a situação atual "está estável", mas apelou aos dadores regulares para se dirigirem a um centro antes do período de férias de verão, altura em que as doações tendem a diminuir.
A dádiva de sangue é permitida a partir dos 18 anos e até aos 70, desde que a pessoa esteja saudável, e pode, segundo Maria Antónia Escoval, "salvar objetivamente três vidas".
- As mulheres podem doar de quatro em quatro meses;
- Os homens podem doar de três em três meses.
De acordo com a CNN, a escassez de sangue é um problema recorrente a nível global, e iniciativas que incentivem a doação regular são amplamente reconhecidas como fundamentais para garantir reservas suficientes nos sistemas de saúde.
Assim sendo, a proposta da IL é, no fundo, um convite à solidariedade com incentivo prático. Se avançar, doar sangue poderá passar a ser (ainda mais) compensador.
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No meu caso, doente crónico não posso dar sangue, é injusto e discriminatório.
Arranjem forma de premiar os dadores mas lembram-se que nem todos podem ser dadores.
Acho que injusto é colocares o teu sentimento de suposta discriminação, à frente das pessoas que efetivamente beneficiariam com isto, os doentes que precisam de transfusões.
Repara, não sou dador de sangue, mas não me importava nada que quem contribui desta forma, dando o seu sangue para salvar outras vidas, tenha algum tipo de benefícios.
quem não pode não tem beneficio, o beneficio é só para quem doar.. eu não vou doar para ter mais férias, se quiser mais férias posso comprá-las em teoria posso ter férias ilimitadas desde que as pague.. adoro estas modernices
O teu comentário deixa antever que não te interessa que os dadores sejam reconhecidos seja de que forma for, já que “qualquer outra forma”, seja ela qual for, será por definição injusta e discriminatória para aqueles que não podem doar sangue…..
Já não basta nos tirarem tempo de vida com trabalho desgastante e nada motivador com ordenados de miséria e vida familiar desregulada e vida social inexistente que ainda nos querem tirar o sangue, não convidem os vampiros da IL para dentro da vossa vida!
grande ideia.. é ver toda a gente ir a correr doar sangue
Se isso incentivar à doação de sangue qual é o problema?
Uns almoços e jantaradas à Isaltino Morais é que incentivava a dar sangue!
Isto já havia antes, pena que tenham tirado
majoração das férias por doar sangue? já trabalho há 30 anos e nunca vi tal coisa
Isto faz-me lembrar o meu tempo de tropa em que também existia, dar sangue para ter um dia extra de licença.
Na prática esse dia nunca foi atribuído 🙂
Se os burguesinhos rejeitaram o subsídio de doença para pessoas com cancro pago a 100%… Mas boa sorte com a proposta, concordo com ela e acho que é sempre bom valorizar de alguma forma útil quem espontaneamente faz o bem e ajuda quem precisa.