Europa aperta o cerco: carros usados podem desaparecer do mercado como os conhecemos

O mercado de carros usados na Europa está a tornar-se mais restrito, e vender um carro usado pode ser mais complicado do que parece. Ter um carro novo está a tornar-se uma missão impossível, e o mercado de carros usados está a seguir o mesmo caminho. A Europa continua a procurar formas de nos impulsionar para os carros elétricos, e já encontrou mais uma forma de o fazer: um completo desastre.

Que a Europa quer acelerar a transição para os carros elétricos é um facto inegável. Todas as suas ações giram em torno dessa ideia, não apenas através da conhecida proibição de motores a combustão a partir de 2035 ou das futuras quotas para frotas empresariais: novas regulamentações atualmente em desenvolvimento podem ter um impacto direto, e bastante subtil, no mercado de carros usados.

Bruxelas trabalha há três anos na regulamentação dos veículos em fim de vida útil (VFV), que deverá entrar em vigor este ano, 2026. A medida tem atraído até proprietários de carros clássicos, já que o objetivo oficial é reforçar a economia circular e melhorar a reciclagem, mas as suas implicações vão muito além disso, especialmente para quem compra ou vende carros usados.

Vender um carro usado já não será tão fácil

Fontes alemãs indicam que um dos pontos mais controversos é o Artigo 25 do projeto de lei. De acordo com este artigo, qualquer vendedor de carro usado deve comprovar que o veículo não é considerado “em fim de vida útil”.

Isto aplicar-se-á tanto às vendas no mercado interno como às exportações, introduzindo um filtro que poderá mudar completamente o mercado. Haverá duas formas de comprovar que o carro ainda está em condições de circular:

Apresentar um certificado de inspeção periódica válido (IPO).

Fornecer um relatório pericial independente.

O problema reside no segundo caso. Uma avaliação pode custar vários milhares de euros, tornando-a impraticável para veículos de baixo valor. Na prática, muitos carros usados baratos poderão ficar excluídos do mercado. Sem nenhum destes documentos, o veículo não pode ser registado, re-registado ou exportado.

A proposta inclui uma exceção para transações entre particulares ou dentro de círculos próximos, embora o seu alcance ainda levante dúvidas.

Preços altos e escassez travam acesso ao mercado de usados

O setor já deu o alerta. Se os veículos recuperáveis forem classificados como sucata prematuramente, poderão desaparecer do mercado de carros usados, reduzindo a oferta disponível e aumentando o preço dos carros usados, especialmente nos segmentos mais acessíveis.

Se os veículos recuperáveis forem classificados prematuramente como sucata, desaparecerão do mercado antes do tempo. O resultado será um aumento no preço dos carros usados, especialmente os mais acessíveis.

Referiu Thomas Peckruhn, presidente da associação alemã ZDK.

Atualmente, as regulamentações aplicam-se inicialmente a carros de passageiros com peso bruto total até 3,5 toneladas, a maior parte do mercado de veículos particulares. No entanto, Bruxelas já considera uma possível expansão gradual para outros segmentos, como veículos comerciais, autocarros e motociclos, o que sugere um alcance muito maior a médio prazo.

Este cenário também tem um impacto direto na acessibilidade. Se o mercado de carros usados encolher devido às novas exigências, o acesso a um carro poderá tornar-se mais difícil para quem depende de veículos usados como uma alternativa mais acessível aos modelos novos, incluindo os elétricos, que continuam caros.

Uma mudança silenciosa que afetará milhões de condutores

Se um carro ainda pode circular com manutenção adequada, obrigá-lo a ser retirado de circulação prematuramente não só afeta a carteira do utilizador, como também os princípios de sustentabilidade que a própria União Europeia defende.

Os novos regulamentos parecem situar-se precisamente neste ponto de tensão: controlam a reciclagem e impedem a exportação de veículos em mau estado, mas podem incentivar o abate prematuro de carros em perfeitas condições de funcionamento.

Embora ainda em desenvolvimento, esta legislação tem o potencial de transformar profundamente o mercado de carros usados na Europa. O que atualmente é uma transação simples, comprar ou vender um carro usado, poderá tornar-se um processo mais caro, burocrático e restritivo.

Entretanto, o tempo continua a passar. Na corrida pelos carros elétricos, até os carros usados podem acabar por ser parte do problema… ou parte da solução.