Combustíveis: preços do gasóleo e gasolina sobem na próxima semana

Motores/Energia

Autor: Ana Sofia Neto

  1. há cada gajo says:
    13 de Março de 2026 às 09:18

    E o Estado arrecada mais 5 como na passada semana arrecadou mais 10…e o povo não bufa ! Viva a tugalândia !

  2. Max says:
    13 de Março de 2026 às 09:26

    Então vai ser publicada nova portaria que introduz o desconto no ISP na gasolina e atualiza (aumenta) o desconto do ISP no gasóleo.
    Max 12 de Março de 2026 às 00:57
    O mecanismo de compensação dos impostos ficou explicado na Portaria n.º 107-G/2026/1. de 6 de março:
    – tomando por base os preços da gasolina e do gasóleo e o valor dos impostos (ISP e IVA) na semana de 2 a 6 de março
    – na semana de 9 a 13 de março e em cada uma das semanas seguintes, se o preço da gasolina ou do gasóleo for superior em mais de 10 cêntimos face aos preços da semana de 2 a 6 de março, o valor do ISP é ajustado (diminui) para compensar o aumento do valor do IVA – ou seja o total dos impostos (ISP+IVA) mantém-se igual ao da semana de 2 a 6 de março.
    – na semana de 9 a 13 de maço o preço do gasóleo ultrapassou os 10% e a gasolina não, pelo que só o ISP do gasóleo baixou, por essa Portaria, 3, 55 cêntimos/L
    – na próxima semana, de 16 a 20 de março (e seguintes, enquanto houver desconto) , se os preços da gasolina e do gasóleo forem superiores em mais de 10 cêntimos aos da semana de 2 a 6 de março, o governo aprova nova portaria com o desconto no ISP da gasolina e o ajustamento no desconto do ISP do gasóleo.

  3. KidsGraça says:
    13 de Março de 2026 às 09:36

    Estou descansado, o Montenegro já disse que o governo ia estar atento.
    Nunca dormi tão bem na minha vida.

    • Max says:
      13 de Março de 2026 às 09:53

      Enquanto o preço do gasóleo estiver 10 cêntimos acima do preço na semana de 2 a 6 de março – mantém o valor cobrado por litro em impostos (ISP+IVA) igual ao da semana de 2 a 6 de março (a seguir ao início da guerra). O que achas que o governo pode fazer mais?

    • Max says:
      13 de Março de 2026 às 09:55

      Queria dizer, visto que na próxima semana também haverá desconto no ISP da gasolina -Enquanto o preço do gasóleo e da gasolina estiver 10 cêntimos acima do preço na semana de 2 a 6 de março …

    • Cargeiro says:
      13 de Março de 2026 às 10:06

      Atento à SportTV

  4. vasco says:
    13 de Março de 2026 às 10:16

    Pergunto-me porquê…
    Será porque os únicos estados terroristas no planeta atacaram outro País e julgavam que o povo iria agradecer pelas 165 crianças deliberadamente mortas? Ou que atacar hospitais e áreas residenciais (Tal como os ucronazis fazem diariamente) ia funcionar?

