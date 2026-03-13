Combustíveis: preços do gasóleo e gasolina sobem na próxima semana
Conforme vinha a ser previsto, considerando a conjuntura geopolítica, o preço dos combustíveis deverá subir consideravelmente na próxima semana.
Combustíveis sobem 10 cêntimos na próxima semana
A instabilidade no Estreito de Ormuz está a ter impacto direto nos preço dos combustíveis e, conforme previsto, os preços vão aumentar na semana de 16 a 22 de março. Tanto o gasóleo como a gasolina deverão subir 10 cêntimos.
De ressalvar que os valores previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que quiser. Ainda assim, com base na previsão, o preço médio por litro dos combustíveis deverá ser:
- Gasóleo 1,964 € (1,659 € a 1/2/2025)
- Gasolina 1,939 € (1,764 € a 1/2/2025)
Em que posto de combustível os preços são mais baixos?
Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.
Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.
Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.
Governo deverá manter desconto "extraordinário" nos combustíveis
O primeiro-ministro tinha assegurado que o Governo introduziria um desconto "extraordinário", caso os combustíveis sofram um aumento superior a 10 cêntimos por litro.
O Governo deve assim garantir um desconto extra e temporário do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), por forma a compensar o adicional da receita do IVA e devolvê-lo aos portugueses e empresas.
Na semana passado, com um aumento de 23 cêntimos do preço do gasóleo, o desconto foi de 3,55 cêntimos. Uma vez que o aumento da gasolina não foi superior a 10 cêntimos, o apoio não se aplicou.
