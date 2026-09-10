Windows 11 foi longe demais e já mostra publicidade no Ambiente de Trabalho

A estratégia da Microsoft para rentabilizar os espaços mais recônditos do seu ecossistema parece não ter limites. Desta vez, vários utilizadores do Windows 11 foram surpreendidos com a chegada de publicidade direta a um dos espaços mais pessoais do sistema operativo: a imagem de fundo do Ambiente de Trabalho do próprio PC.

As reações negativas multiplicaram-se rapidamente em várias plataformas e redes sociais, com relatos que comprovam a exibição de publicidade no ambiente de trabalho. O caso mais visível envolveu a promoção em destaque de uma coleção completa de filmes das sagas Harry Potter e Monstros Fantásticos, convertendo todo o ecrã numa autêntica montra comercial.

Microsoft: origem da publicidade no ambiente de trabalho

A intrusão em causa está diretamente ligada à utilização da aplicação oficial Bing Wallpaper, ferramenta desenvolvida pela própria Microsoft para alternar automaticamente as imagens do sistema. Embora o software seja habitualmente reconhecido pela seleção diária de fotografias de paisagens, locais históricos e vida selvagem, a empresa decidiu agora abrir a porta a formatos comerciais mais agressivos.

Apesar de a Microsoft não ter emitido qualquer esclarecimento oficial sobre esta campanha concreta, a explicação reside nos próprios termos do serviço. Ao instalar a referida aplicação, os utilizadores acabam por conceder consentimento para a receção de mensagens promocionais integradas no fluxo do software.

Controlo cada vez mais apertado sobre o Windows 11

A situação gerou ainda maior incómodo devido ao comportamento invasivo da própria ferramenta durante a campanha. Vários utilizadores afetados relataram a impossibilidade de trocar manualmente a imagem de fundo para remover o anúncio, uma vez que a aplicação assume a gestão exclusiva dos papéis de parede e bloqueia modificações manuais.

Esta abordagem reflete um padrão cada vez mais insistente por parte da gigante tecnológica no ecossistema do Windows 11. Ao longo dos últimos anos, o sistema tem integrado gradualmente sugestões patrocinadas e formatos comerciais no Menu Iniciar, no Explorador de Ficheiros e na área de notificações, gerando críticas contínuas entre quem procura uma experiência limpa.

Para quem utiliza ou pondera instalar o Bing Wallpaper, o alerta fica lançado sobre os compromissos exigidos. A automatização visual do ambiente de trabalho pode agora trazer consigo anúncios forçados e indesejados bem no centro do computador pessoal.