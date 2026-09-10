Transforme uma fotografia sua numa foto dos anos 80: a nova febre das redes sociais

Há uma tendência a invadir as redes sociais: em vez de aplicar um filtro vintage a uma selfie atual, os utilizadores estão a pedir à Inteligência Artificial (IA) para reconstruir tudo, como se a fotografia tivesse sido tirada nos anos 80.

Dá-se uma fotografia ao ChatGPT e pede-se para a transformar numa imagem "dos anos 80", com o cabelo, a roupa, os acessórios, o fundo e até a textura fotográfica típicos da época.

O resultado não é um filtro sépia por cima de uma foto atual, mas uma imagem nova, construída à volta do rosto da pessoa.

A moda está a espalhar-se nas redes sociais, com utilizadores a partilhar as suas fotografias transformadas e a convidar amigos a experimentar

Como fazer?

Para fazer a sua imagem, basta escolher uma fotografia nítida, de preferência de frente ou ligeiramente de perfil, com o rosto bem visível. Não precisa de ser uma foto profissional, uma selfie normal também serve.

Depois, no pedido ao ChatGPT, deve indicar o tipo de imagem que se quer: um retrato de estúdio, uma fotografia de família, uma cena de discoteca, uma capa de revista vintage ou o aspeto de uma fotografia tirada em filme analógico.

Na app do ChatGPT (disponível para Android e iOS) , clique no +, na caixa de conversação, para fazer upload de uma fotografia sua ou tirar uma no momento; por fim, escreva as indicações que quiser dar (o prompt).

, clique no +, na caixa de conversação, para fazer upload de uma fotografia sua ou tirar uma no momento; por fim, escreva as indicações que quiser dar (o prompt). No computador, abra o ChatGPT; clique nos três pontos, na caixa de conversação; clique em Criar imagem; clique no + para fazer upload da fotografia que quiser usar; escreva as indicações.

Quanto mais específico for o pedido, melhor tende a ser o resultado. Ou seja, pedir apenas para "parecer dos anos 80" costuma dar resultados mais genéricos do que descrever exatamente o ambiente, o penteado ou a roupa pretendida.

Para tornar ainda mais completo, pode valer a pena incluir instruções sobre o que não deve aparecer na imagem, como smartphones, roupa atual, carros modernos ou qualquer outro elemento que denuncie que a foto é de agora.

Importa também pedir ao ChatGPT para manter o rosto, o tom de pele e a identidade da pessoa o mais fiéis possível ao original, mudando apenas o que está à sua volta. Sem essa indicação, a imagem gerada pode afastar-se da pessoa real.

Alguns exemplos de indicações Transforma esta fotografia num retrato de estúdio dos anos 80 , com iluminação suave e quente, grão de filme analógico e cores ligeiramente desbotadas. Mantém o meu rosto, tom de pele e traços faciais o mais fiéis possível ao original — não alteres a estrutura da cara. Podes ajustar o penteado para algo mais volumoso e típico da época, e a roupa para algo elegante e casual dos anos 80. Não incluas smartphones, roupa atual, carros modernos ou qualquer objeto que pareça contemporâneo.

, com iluminação suave e quente, grão de filme analógico e cores ligeiramente desbotadas. Mantém o meu rosto, tom de pele e traços faciais o mais fiéis possível ao original — não alteres a estrutura da cara. Podes ajustar o penteado para algo mais volumoso e típico da época, e a roupa para algo elegante e casual dos anos 80. Não incluas smartphones, roupa atual, carros modernos ou qualquer objeto que pareça contemporâneo. Cria uma versão desta fotografia como se fosse uma foto de família tirada nos anos 80 , com aspeto de fotografia impressa antiga: cores mais quentes, foco ligeiramente suave, pequenas imperfeições de filme e um enquadramento informal, como se tivesse sido tirada em casa ou num jardim. Mantém o meu rosto reconhecível e a minha expressão natural. Atualiza apenas a roupa, o penteado e o cenário para a época, nada de elementos modernos visíveis.

, com aspeto de fotografia impressa antiga: cores mais quentes, foco ligeiramente suave, pequenas imperfeições de filme e um enquadramento informal, como se tivesse sido tirada em casa ou num jardim. Mantém o meu rosto reconhecível e a minha expressão natural. Atualiza apenas a roupa, o penteado e o cenário para a época, nada de elementos modernos visíveis. Transforma esta imagem numa fotografia de festa dos anos 80, com iluminação de discoteca (tons de néon, luzes coloridas ao fundo), roupa e penteado típicos da noite disco da época, e textura de fotografia analógica com grão visível. Mantém o meu rosto e identidade bem reconhecíveis, mudando apenas o estilo, a roupa e o ambiente à minha volta.

Se o primeiro resultado não ficar convincente, pode pedir-se à IA para ajustar apenas um elemento de cada vez, como o penteado, a iluminação ou o grão da imagem, até o resultado parecer menos polido e mais próximo de uma fotografia real da época.

Apesar de todas estas dicas, uma indicação simples, como "anos 80", pode ser suficiente para um resultado engraçado:

Importa ressalvar, contudo, que mais detalhes oferecem uma imagem mais personalizada.