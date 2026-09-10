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Transforme uma fotografia sua numa foto dos anos 80: a nova febre das redes sociais

· Inteligência Artificial 3 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. MACnista says:
    10 de Setembro de 2026 às 10:17

    Será que está a voltar a tendência “retro”??? ou então o pessoal anda com saudades desses anos!!!

    Responder
  2. Hugo Nabais says:
    10 de Setembro de 2026 às 10:21

    Pronto e andamos todos a sofrer com o preço ridiculo da RAM e storage para as pessoas andarem a brincar aos anos 80. 🙂

    Responder
  3. Zé Fonseca A. says:
    10 de Setembro de 2026 às 10:24

    Tenho originais, não preciso de andar a manipular.
    Tu também deves ter Pedro, já não vais para novo 😀

    Responder

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