Transforme uma fotografia sua numa foto dos anos 80: a nova febre das redes sociais
Há uma tendência a invadir as redes sociais: em vez de aplicar um filtro vintage a uma selfie atual, os utilizadores estão a pedir à Inteligência Artificial (IA) para reconstruir tudo, como se a fotografia tivesse sido tirada nos anos 80.
Dá-se uma fotografia ao ChatGPT e pede-se para a transformar numa imagem "dos anos 80", com o cabelo, a roupa, os acessórios, o fundo e até a textura fotográfica típicos da época.
O resultado não é um filtro sépia por cima de uma foto atual, mas uma imagem nova, construída à volta do rosto da pessoa.
A moda está a espalhar-se nas redes sociais, com utilizadores a partilhar as suas fotografias transformadas e a convidar amigos a experimentar
Como fazer?
Para fazer a sua imagem, basta escolher uma fotografia nítida, de preferência de frente ou ligeiramente de perfil, com o rosto bem visível. Não precisa de ser uma foto profissional, uma selfie normal também serve.
Depois, no pedido ao ChatGPT, deve indicar o tipo de imagem que se quer: um retrato de estúdio, uma fotografia de família, uma cena de discoteca, uma capa de revista vintage ou o aspeto de uma fotografia tirada em filme analógico.
- Na app do ChatGPT (disponível para Android e iOS), clique no +, na caixa de conversação, para fazer upload de uma fotografia sua ou tirar uma no momento; por fim, escreva as indicações que quiser dar (o prompt).
- No computador, abra o ChatGPT; clique nos três pontos, na caixa de conversação; clique em Criar imagem; clique no + para fazer upload da fotografia que quiser usar; escreva as indicações.
Quanto mais específico for o pedido, melhor tende a ser o resultado. Ou seja, pedir apenas para "parecer dos anos 80" costuma dar resultados mais genéricos do que descrever exatamente o ambiente, o penteado ou a roupa pretendida.
Para tornar ainda mais completo, pode valer a pena incluir instruções sobre o que não deve aparecer na imagem, como smartphones, roupa atual, carros modernos ou qualquer outro elemento que denuncie que a foto é de agora.
Importa também pedir ao ChatGPT para manter o rosto, o tom de pele e a identidade da pessoa o mais fiéis possível ao original, mudando apenas o que está à sua volta. Sem essa indicação, a imagem gerada pode afastar-se da pessoa real.
Alguns exemplos de indicações
- Transforma esta fotografia num retrato de estúdio dos anos 80, com iluminação suave e quente, grão de filme analógico e cores ligeiramente desbotadas. Mantém o meu rosto, tom de pele e traços faciais o mais fiéis possível ao original — não alteres a estrutura da cara. Podes ajustar o penteado para algo mais volumoso e típico da época, e a roupa para algo elegante e casual dos anos 80. Não incluas smartphones, roupa atual, carros modernos ou qualquer objeto que pareça contemporâneo.
- Cria uma versão desta fotografia como se fosse uma foto de família tirada nos anos 80, com aspeto de fotografia impressa antiga: cores mais quentes, foco ligeiramente suave, pequenas imperfeições de filme e um enquadramento informal, como se tivesse sido tirada em casa ou num jardim. Mantém o meu rosto reconhecível e a minha expressão natural. Atualiza apenas a roupa, o penteado e o cenário para a época, nada de elementos modernos visíveis.
- Transforma esta imagem numa fotografia de festa dos anos 80, com iluminação de discoteca (tons de néon, luzes coloridas ao fundo), roupa e penteado típicos da noite disco da época, e textura de fotografia analógica com grão visível. Mantém o meu rosto e identidade bem reconhecíveis, mudando apenas o estilo, a roupa e o ambiente à minha volta.
Se o primeiro resultado não ficar convincente, pode pedir-se à IA para ajustar apenas um elemento de cada vez, como o penteado, a iluminação ou o grão da imagem, até o resultado parecer menos polido e mais próximo de uma fotografia real da época.
Apesar de todas estas dicas, uma indicação simples, como "anos 80", pode ser suficiente para um resultado engraçado:
Importa ressalvar, contudo, que mais detalhes oferecem uma imagem mais personalizada.
Será que está a voltar a tendência “retro”??? ou então o pessoal anda com saudades desses anos!!!
Pronto e andamos todos a sofrer com o preço ridiculo da RAM e storage para as pessoas andarem a brincar aos anos 80. 🙂
Tenho originais, não preciso de andar a manipular.
Tu também deves ter Pedro, já não vais para novo 😀