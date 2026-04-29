WhatsApp prepara novidade importante sobre as cópias de segurança

O WhatsApp está a trabalhar numa futura atualização que oferecerá aos seus utilizadores um serviço nativo de armazenamento na nuvem dentro da aplicação de mensagens. Reduzem assim a sua dependência do Google Drive e do iCloud e garantem novos níveis de segurança.

WhatsApp prepara novidade importante

Com 3 mil milhões de utilizadores ativos mensais em todo o mundo, é natural que o WhatsApp receba muita atenção por parte dos seus programadores. A comunidade pede novas funcionalidades e a Meta, proprietária da aplicação de mensagens, tenta responder a essa procura, como fez com a possibilidade de ter duas contas abertas no iOS e facilitando a transferência de conversas entre sistemas operativos.

Entre os aspetos que mais preocupam os utilizadores está um que, até então, era partilhado entre o WhatsApp e o serviço de armazenamento onde o utilizador mantinha o seu backup, seja Google Drive ou iCloud. Falamos dos avisos sobre o restante espaço disponível para backups. O WhatsApp planeia resolver este problema oferecendo o seu próprio serviço de cópia de segurança na nuvem com encriptação de ponta a ponta.

Dada a importância dos serviços de mensagens no nosso dia-a-dia, os backups têm crescido tanto que limitam a usabilidade de serviços como o Google Drive ou o iCloud. Apagar conversas é difícil, e remover outros itens destes serviços só é útil após o aviso inicial de que o armazenamento está a terminar. Após isso, é difícil saber o que apagar. A única opção que resta é pagar para expandir o armazenamento.

Cópias de segurança na sua cloud em segurança

A solução proposta pelo WhatsApp de utilizar o seu próprio fornecedor de armazenamento na nuvem parece uma opção satisfatória para a maioria dos utilizadores. Isto também permitiria ao WhatsApp oferecer uma experiência de utilizador mais consistente, garantindo que a encriptação de cópia de segurança não depende de definições externas.

Esta nova opção de armazenamento nativo do WhatsApp ainda está a ser finalizada. Há rumores de que será um serviço de armazenamento na nuvem gratuito com 2 GB de espaço livre e a possibilidade de expandir esse espaço para 50 GB com um plano pago, inicialmente divulgado como custando 0,99 dólares. Resta saber se estas opções serão compatíveis com o WhatsApp Plus, anunciado recentemente.

O que parece mais definido é o aspecto da segurança. Neste aspeto, o WhatsApp deixa claro que estabelecerá uma encriptação de ponta a ponta obrigatória para os backups armazenados na sua nuvem nativa. A opção predefinida será a encriptação utilizando uma chave de acesso, embora os utilizadores também possam definir uma palavra-passe ou uma chave de encriptação de 64 dígitos.