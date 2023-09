E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, conhecemos o novo Renault Scénic SUV 100% elétrico, analisámos a coluna Tronsmart Bang Max e a smartband Huawei Band 8, falámos do novo Huawei Mate X5, e muito mais.

A grandes marcas europeias estão a apostar em renovar os seus modelos mais icónicos como carros elétricos e a Volkswagen parece querer aproveitar esse movimento com o ID. GTI. Este será um modelo citadino desportivo e que trará de volta o ADN dos GTI para a plataforma ID.

O IAA Mobility 2023, em Munique, está a ser palco da estreia do aguardado Scénic E-Tech da Renault. Com esta proposta, a fabricante passa a contar com três novos atores na história do segundo maior segmento da Europa.

As festas em família e com amigos são sinónimo de música e, por isso, é importante ter um bom sistema de som. Existem hoje colunas portáteis de excelente qualidade e a Tronsmart Bang Max é um desses casos que ainda cria um ambiente mais envolvente graças ao sistema de luz integrado que interage com a música. Venha conhecer esta grande e potente coluna bluetooth, que ainda permite a ligação de guitarra e microfone, elevando ainda mais as suas potencialidades numa festa.

A chegada do Android 14 parece estar iminente e nem assim a Google parece abrandar. Ainda antes deste lançamento, a gigante das pesquisas revelou agora uma nova imagem para o seu sistema móvel e, ao mesmo tempo, trouxe muitas novidades para as suas apps e para os seus serviços dedicados ao Android.

Na sua aposta no 6G, a China afirma ter encontrado uma utilidade militar pioneira. Esta semana, testou com êxito o primeiro dispositivo de deteção de submarinos através das telecomunicações. Um aparelho capaz de detetar as vibrações provocadas por um submarino em alto mar.

Portugal entrou a sério no mundo da supercomputação. O Supercomputador português Deucalion é o mais rápido de sempre e foi inaugurado recentemente. Esta super máquina vem garantir computação de alto desempenho à academia, empresas e administração pública.

A Huawei tem uma aposta ganha no mercado dos smartphones e dos wearables. Com propostas cada vez mais interessantes, tem ganho a atenção dos utilizadores. Agora a marca volta a apostar neste campo e apresenta um novo Watch GT dedicado aos amantes da relojoaria tradicional.

A China está a destacar-se em várias frentes e, desta vez, falamos da energia renovável. Graças a um tufão (mas não só), o país bateu um recorde notável em geração de energia eólica.

A Huawei Band 8 é uma smartband que custa 69,99 € e tem integrados alguns dos melhores sensores e funcionalidades para monitorização da atividade física diária e para ter acesso a informações e controlos rápidos de ações comuns do dia a dia. Venha conhecer.

A MediaTek é aquela marca que muitos gostam e outros tantos odeiam, mas a verdade é que é uma das mais importantes no setor dos chips para dispositivos móveis. E agora a marca taiwanesa quer fazer frente ao próximo iPhone 15 da Apple com o seu novo SoC de 3 nm produzido para conterrânea TSMC.

Um dispositivo tão grande quanto um microondas está a ser um sucesso em Marte. A NASA conseguiu, através dele, gerar oxigénio no planeta vermelho.

A Huawei volta a estar focada no lançamento de smartphones de topo. A marca esteve a resolver os seus problemas e tem agora no Mate X5 a sua mais recente proposta. Este smartphone dobrável promete mais bateria, mais RAM, 5G e várias melhorias internas.

As viagens espaciais prolongadas, bem como as colónias fora da Terra, são objetivos de empresas e agências. Depois de termos dado pelo problema, uma startup desenvolveu uma possível solução: uma incubadora de fertilização in vitro para conceber bebés no espaço.