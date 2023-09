Nokia vai abrir um Laboratório de Inovação no Dubai

Quando falamos na Nokia, muitos de nós sentimos nostalgia e lembramo-nos dos seus antigos e duradouros telemóveis. Mas a marca é muito mais do que isso e também quer mostrar que está empenhada em crescer ainda mais. Nesse sentido, sabe-se agora que a empresa finlandesa vai abrir um Laboratório de Inovação no Dubai.

Nokia aposta em Laboratório de Inovação no Dubai

De acordo com as mais recentes informações, a Nokia anunciou que vai construir um laboratório aberto de inovação no Dubai. Segundo os detalhes, este laboratório terá como objetivo promover a inovação tecnológica no Médio Oriente e em África. Para além disso, a empresa pretende também dar um avanço ao nível das novas tecnologias, como a Inteligência Artificial (IA) e a Aprendizagem da Máquina (ML).

Em concreto, o novo laboratório será um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e a marca disse que as novas instalações vão-se concentrar em três áreas importantes para trazer benefícios práticos às operadoras e às empresas.

Assim sendo, seguem-se as três áreas de atuação deste Laboratório de Inovação:

1. Solução anyRAN para comunicações 5G

A Nokia diz que a sua solução anyRAN vai ajudar a desenvolver o RAN na nuvem, uma solução que pode ser usada em paralelo com o RAN específico para garantir consistência do desempenho. Esta abordagem oferece uma gama de opções flexíveis para fornecedores de tecnologia. Irá ainda criar ambientes operativos para responder às necessidades de abertura e eficiência das operadoras e das empresas.

2. Redes sem fios privadas e redes industriais

Este laboratório vai exibir casos de uso na Indústria 4.0 baseados na plataforma MX Industrial Edge (MXIE) líder de mercado da Nokia. Este ponto vai ajudar as empresas a acelerar a sua transição para a Indústria 4.0 na região do Médio Oriente.

3. Solução MantaRay no campo da Inteligência de Rede

A Nokia tem também o objetivo de impulsionar a aplicação de Inteligência Artificial e a Aprendizagem da Máquina na automatização e otimização de redes. O serviço e portfólio de soluções MantaRay da Nokia para gestão e automatização inteligente de redes será um dos focos deste novo laboratório.

Segundo Mikko Lavanti, vice-presidente sénior da Nokia, "estamos felizes por lançar um Laboratório de Inovação Aberto na região do Médio Oriente e da África. Isto reafirma o nosso compromisso de trabalhar com parceiros como a Dell e a HP nas principais áreas tecnológicas do futuro. Esta colaboração impulsionará a adoção de novas tecnologias na região. Podemos ajudar as operadoras e as empresas a melhorar a eficiência e o desempenho da rede e a desbloquear novas oportunidades".

Naturalmente, espera-se que as novas instalações criem mais empregos para os talentos locais, como investigadores, engenheiros e criadores.