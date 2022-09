As guerras entre a Samsung e a Apple são bem conhecidas, com as empresas a tentarem ficar longe destes cenários. Se na maioria das vezes são os utilizadores a provocar estes confrontos, há situações em que estas acontecem naturalmente e até de forma engraçadas.

Com o iPhone 14 a chegar, a Samsung achou que era oportuno promover os seus smartphones, recorrendo a funcionalidades que estes têm. Desta forma aproveitou e mandou algumas farpas à Apple e ao que esta (não) disponibiliza para o iPhone.

Será na próxima semana que a Apple irá apresentar ao mundo o seu novo smartphone. O iPhone 14 deverá chegar com um lote de novidades que tem sido apresentado de forma não oficial e ainda limitada, estando ainda muito em segredo, como é normal na gigante de Cupertino.

Com esta novidade a caminho, a Samsung entendeu ser hora de mostrar como os seus smartphones se destacam no mercado, em especial face aos produtos da Apple. Focou-se no iPhone 14 e no que propostas como o Galaxy Z Flip e o Z Fold têm, não apenas no ecrã, mas também na fotografia.

Com uma simples frase, o narrador aponta o futuro e o que os utilizadores Apple não vão ter acesso tão cedo. Inicia com "preparem-se para o mais recente lançamento da Apple, à medida que entram num mundo onde as cabeças vão virar-se, mas não na tua direção", revelando que o interesse não será para o iPhone 14.

De forma muito direta mostra, a Samsung mostra como as câmaras do Galaxy S22 conseguem um zoom elevado, algo que a Apple não tem ainda. A fotografia da lua, que se mostra de forma única nesta fotografia, com um aumento de 100 vezes é o exemplo perfeito, segundo a Samsung.

Há ainda a óbvia tentativa de enaltecer toda a tecnologia associada aos ecrãs dobráveis dos smartphones da Samsung. Em concreto, o vídeo da Samsung aponta os Galaxy Fold e Flip como os exemplos de algo que a Apple e o iPhone vão demorar muitos anos a ter, e que é já padrão nesta marca.

É desta forma direta e muito focada que a Samsung mostra a diferença de tecnologia que os seus smartphones têm em comparação com a concorrência, em especial a Apple. É certo que vão surgir novidades no dia 7 de setembro, mas certamente que estes pontos apontados neste vídeo vão continuar bem distantes.