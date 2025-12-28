Não há fuga possível! OpenAI já testa anúncios no ChatGPT e vão funcionar assim

Ninguém escapará à publicidade no ChatGPT. Pelo menos não os que o utilizam gratuitamente. A publicidade chegará à OpenAI mais cedo ou mais tarde. O "código vermelho" emitido por Sam Altman no início de Dezembro colocou o projecto publicitário em pausa durante algum tempo. Tudo muda agora.

OpenAI já testa anúncios no ChatGPT

Mas agora que a OpenAI tem um pouco mais de liberdade, o trabalho com a publicidade foi retomado. Por enquanto, o foco é determinar a melhor forma de exibir anúncios sem incomodar os utilizadores ou destruir a sua confiança no ChatGPT. De acordo com o The Information, os funcionários trabalham em ajustes nos modelos do ChatGPT para exibir informações patrocinadas quando as consultas de pesquisa são relevantes.

Foram criados diversos protótipos internos para testar diferentes formatos de exibição. Entre as possibilidades, estavam a presença na barra lateral ou a exibição de anúncios apenas numa fase avançada da conversa, quando o utilizador demonstrasse um interesse claro num produto ou serviço. Em todos os casos, seria apresentado um aviso indicando a presença de conteúdo patrocinado.

O ChatGPT afirma ter quase 900 milhões de utilizadores ativos semanais e a sua ambição declarada é ultrapassar os 2,6 mil milhões até 2030. Uma audiência que faria do chatbot um dos principais players num mercado de publicidade digital estimado em mais de 1 trilião de dólares, atualmente dominado pela Google, Meta e Amazon.

Já se sabe como a publicidade vai funcionar

A OpenAI não quer copiar formatos já existentes, mas sim inventar um "novo tipo" de publicidade. As conversas realizadas no ChatGPT revelam detalhadamente os interesses dos utilizadores, principalmente quando estão a pesquisar ou a fazer uma compra. Estas interações representam um mercado particularmente atrativo para os anunciantes.

O ChatGPT não é totalmente livre de anúncios. O bot integrou recentemente recomendações de compras, um sistema de pagamento via Stripe e parcerias com empresas como Shopify, Zillow e DoorDash. Estes recursos permitem a medição da eficácia da publicidade. Mas a OpenAI também sabe que uma enxurrada de anúncios levará à rejeição do utilizador, ou até mesmo à desconfiança quanto à neutralidade das respostas.

A confiança construída com o ChatGPT é o ativo mais valioso. É crucial não a destruir em nome de anúncios. Do ponto de vista financeiro, a equação é clara. Até à data, apenas cerca de 5% dos utilizadores do ChatGPT pagam uma subscrição. Monetizar os utilizadores gratuitos através de publicidade poderá gerar dezenas de milhares de milhões de dólares até ao final da década e ajudar a compensar os custos desta IA.