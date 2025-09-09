Há mais empresas a trazer robotáxis para a Europa

Apesar de já circularem pelas estradas de alguns países, a chegada à Europa está a ser feita de forma cuidadosa, mais lenta. Depois da Baidu e da Lyft anunciarem planos, a Uber e a Momenta partilharam, também, que o bloco receberá testes das viagens sem motoristas.

Viajar sem motorista é uma imagem que nos habituámos a ver nos filmes de ficção científica. Contudo, a tecnologia tem avançado e, não tarda, teremos robotáxis na Europa. Pelo menos, há já alguns nomes a tentar trazê-los para cá.

Recentemente, informámos que, em parceria com a Lyft, a Baidu planeia trazer os seus robotáxis para os países do chamado velho continente, em 2026, à medida que procura expandir os seus veículos autónomos a nível global.

Agora, sabe-se que a Uber e a startup chinesa de veículos autónomos Momenta planeiam introduzir táxis robóticos, na Alemanha, no próximo ano, com Munique a servir de cenário para os primeiros testes.

O primeiro anúncio público das duas empresas sobre os seus planos para a Europa surge num contexto em que outras empresas procuram apostar neste mercado.

Aos poucos, robotáxis vão chegando à Europa...

Atualmente, os veículos autónomos são classificados como nível 4, o que significa que os carros podem circular sem intervenção humana em zonas específicas e sob certas condições.

Segundo Dara Khosrowshahi, diretor-executivo da Uber, num comunicado, "a Alemanha moldou a indústria automóvel global por mais de um século e agora Munique ajudará a moldar o futuro com veículos autónomos".

A Uber e a Momenta anunciaram a parceria, pela primeira vez, em maio do ano passado, informando que os veículos seriam lançados na Europa em 2026.

Na altura, explicaram que o lançamento inicial seria feito com operadores de segurança humanos no carro, por forma a assumirem o controlo dos veículos, caso necessário.