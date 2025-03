Um novo círculo azul do WhatsApp? IA da Meta chegou e não a poderá desativar

A IA está a ganhar espaço no dia a dia e é cada vez mais usada. A Europa tem aplicado algumas limitações e controlos, para proteger os utilizadores. Destas, a mais recente a estar disponível é a Meta AI, que já pode ser usada. Surgiu agora no WhatsApp, mas a má notícia para muitos é que não a poderá desativar. Descubra mais sobre esta IA e o que oferece.

Um novo círculo azul do WhatsApp?

Muitos utilizadores depararam-se agora com um novo círculo azul na aplicação WhatsApp. Este não é mais do que um novo assistente, conhecido como Meta AI. Esta novidade é muito recente e esta IA chegou finalmente para ajudar todos os utilizadores na Europa.

A Meta AI no WhatsApp já existe há algum tempo, mas só agora está acessível na Europa. Depois de todas as limitações impostas no nosso território, chegou finalmente a autorização para poder ser ativada, sendo assim esperada no WhatsApp, Facebook e Instagram. Se por agora temos apenas as vertentes focadas no texto, em breve tudo o que está associado à geração de imagens.

IA da Meta já chegou à Europa

Para ser usado, bastará tocar neste novo circulo azul presente na interface ou no novo contacto que está presente, com o nome Meta AI. Aí dentro bastará perguntar tudo o que queiram saber e esta IA da Meta tratará de responder. Pode ainda ser chamada em qualquer conversa com o normal "@meta ai" e responderá às questões no grupo ou na conversa.

O que muitos não sabem é que esta IA não pode ser removida do WhatsApp. É uma parte integrante do serviço e nem o contacto ou este componente pode ser desativado. Será algo presente e que os utilizadores vão ter de se habituar a ter presente e até usar no futuro.

Não vai poder desativar esta IA

Será curioso ver como a União Europeia responderá a esta situação no futuro. Poderá impor novas regras e limitações, indo até ao pormenor de obrigar a que seja usada outra IA no WhatsApp. Tudo dependerá de como os utilizadores reagirem ou como os reguladores virem esta nova proposta.

Quanto à utilização, ainda que seja uma ajuda essencial, há boas práticas que devem ser seguidas. A recomendação é sempre não fornecer nenhum dado pessoal, pois podem ser comprometidos. Também é guardado o histórico de mensagens, para melhorar o desempenho do seu assistente. Por fim, as suas respostas, como acontece com qualquer assistente de IA, podem não estar corretas.