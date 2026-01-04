EUA: ciberataque ao sistema de energia da Venezuela para capturar Maduro

Nas mais recentes declarações, Trump insinuou que os EUA realizaram um ciberataque ao serviço de energia da Venezuela durante a operação para capturar Maduro. O que aconteceu na verdade?

Estados Unidos usaram ciberataques e outros meios técnicos para "desligar" a eletricidade em Caracas

O presidente Donald Trump referiu que os Estados Unidos usaram ciberataques e outros meios técnicos para "desligar" a eletricidade em Caracas durante os ataques à capital venezuelana que levaram à captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Segundo referiu Trump, na conferência de imprensa em Mar-a-Lago, “estava escuro, as luzes em Caracas estavam basicamente desligadas devido a parte do nosso conhecimento... e foi mortal”.

O general Dan Kane, presidente do Estado-Maior Conjunto, disse na mesma conferência que o Comando de Cibersegurança dos EUA, o Comando Espacial e outros comandos de combate “começaram a colocar em prática vários efeitos” para “criar um caminho” para as tropas americanas que entraram no país nas primeiras horas da manhã de sábado. Dan Kane não especificou o que esses “efeitos” significavam.

O grupo NetBlocks relatou uma perda de conectividade na internet em Caracas durante um corte de energia nas primeiras horas da manhã de sábado. O fundador do NetBlocks disse por e-mail que, embora os ciberataques tenham contribuído para as falhas, “foram direcionados e não afetaram o espaço de rede mais amplo”.