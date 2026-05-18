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Geração do iPhone fez fila por um relógio de bolso: colaboração improvável esgotou em horas

· Gadgets 4 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Bruno Gonçalves says:
    18 de Maio de 2026 às 14:09

    Grande pinta! Adoro!

    Responder
  2. Max says:
    18 de Maio de 2026 às 14:39

    Anteriormente, “com o MoonSwatch [com a Omega], que esgotou em horas e criou um mercado secundário com preços muito acima do valor de venda” … agora repete, com “A Royal Oak da AP [que] custa facilmente mais de vinte mil euros”.
    Não me parece que o interesse da rapaziada seja o regresso ao analógico, mas sim ganhar umas massas na revenda.

    Responder
  3. TogasPacho says:
    18 de Maio de 2026 às 14:46

    Geração do iphone?
    o grupo de amigos do meu filho (uns 7 ou 8) todos têm android

    imagino que seja genz, mas pode ser a geração do nintendo switch, do tiko tok, do penteado à bróculos…. dá para tudo…

    Responder
  4. Tacógrafo says:
    18 de Maio de 2026 às 15:06

    Uso Portugieser. Mesmo mecanismo:
    https ://ciechanow.ski/mechanical-watch/

    Responder

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