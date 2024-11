Algo inédito acontece na Noruega! Já circulam mais carros elétricos do que a gasolina

O petróleo é um produto fundamental na Noruega. O país é uma potência europeia nesta área e o petróleo bruto e o gás tem estado ligado ao crescimento económico do país. Curiosamente, e mesmo com esta importância, a Noruega não parece apostar no petróleo a 100%. No país, já circulam mais carros elétricos do que a gasolina.

A importância do petróleo é tal que, enquanto a Rússia ameaçava o resto do continente pelo seu apoio à Ucrânia, o petróleo e o gás norueguês ajudaram a obter um lucro recorde em 2023. No entanto, e apesar disso, a Noruega é o bastião do carro eléctrico na Europa.

Na Noruega já circulam mais carros elétricos do que a gasolina

Tanto que já tem mais carros elétricos do que a gasolina nas suas estradas. E não pretendem parar até que 100% do parque automóvel seja elétrico. Num comunicado da Federação Norueguesa de Estradas (OFV), afirma-se que dos 2,8 milhões de automóveis particulares atualmente registados no país, 754.303 são totalmente elétricos, enquanto 753.905 são movidos a gasolina.

Øyvind Solberg Thorsen é o diretor do OFV e comentou que "é um evento histórico, um marco que poucos previam chegar há 10 anos. A eletrificação da frota de automóveis pessoais avança a um ritmo rápido e a Noruega dá passos largos tornar-se o primeiro país com uma frota de automóveis pessoais dominada por veículos elétricos".

Total Percentagem Diesel 999.715 34,80% Elétrico 754.303 26,26% Gasolina 753.905 26,24% Híbrido a gasolina plug-in 198.707 6,92% híbrido a gasolina 155.307 5,41% híbrido diesel plug-in 9.478 0,33% diesel híbrido 896 0,03% GPL 173 0,01% Hidrogénio 167 0,01% Total 2.872.652 -

Apesar de tudo, a maior parte da frota privada da Noruega é a diesel. Os carros elétricos são os que dominam os novos registos e já existem mais carros elétricos do que a gasolina. Tudo isto é verdade, mas também é verdade que há quase um milhão de carros a gasóleo ainda nas estradas.

Com estes dados, é também possível constatar que uma boa parte do bolo dos 2,8 milhões de automóveis particulares na Noruega são híbridos a gasolina. Praticamente já não se aposta em híbridos diesel, muito menos em GPL ou hidrogénio.

Esta mudança só vai parar quando chegar aos 100%

No entanto, Thorsen está confiante de que, ao ritmo que a indústria caminha, o carro elétrico ultrapassará o carro diesel em 2026. Isto devido à queda nas matrículas de automóveis deste tipo (1,2 milhões de carros a diesel em 2017 contra menos de um milhão atualmente).

Thorsen prevê também um crescimento da frota de veículos pessoais, dos atuais 2,8 milhões para cerca de 3,1 milhões até 2030. O que está claro é que, se os cenários não mudarem, a tendência para optar pelo carro elétrico manter-se-á no futuro.

Em 2020, 54% das vendas de automóveis novos no país corresponderam a veículos elétricos. Este número aumentou para 84% até 2024 e prevê-se que, em 2025, 100% das vendas de automóveis novos sejam elétricos ou a hidrogénio. Se olharmos para meses específicos, só em agosto 94,3% dos novos registos pertenciam a veículos elétricos graças, em parte, ao impulso das vendas do Tesla Model Y.

Curiosamente, a Noruega tem os preços de carga mais elevados da Europa. Se carregar um Tesla Model 3 durante 25 minutos na Islândia ou em Portugal custa 2,9 euros, ou 3,2 euros respetivamente, na Noruega o contador passa para 18,9 euros. Mas é claro que é algo que não afeta os pouco mais de cinco milhões de habitantes do país na hora de decidir que tipo de propulsão terá o seu novo carro.