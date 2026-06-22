Gangue escolhia vítimas através de anúncios no OLX e roubava fortunas fingindo ser da PJ
Uma investigação da Polícia Judiciária (PJ) permitiu desmantelar um grupo criminoso que, durante mais de um ano, escolheu vítimas através de anúncios de venda de automóveis no OLX e realizou assaltos violentos a residências na Grande Lisboa. A operação, denominada “Balaclava”, levou à detenção de vários suspeitos e revelou um esquema sofisticado que envolvia falsas buscas policiais.
Assaltantes faziam-se passar por inspetores da Judiciária
Segundo a investigação, os criminosos monitorizavam anúncios de venda de carros, no OLX, sobretudo veículos de gama alta. Depois de identificarem os vendedores e as respetivas moradas, aguardavam que o negócio fosse concluído, convencidos de que as vítimas guardariam grandes quantias de dinheiro em casa.
Para entrar nas habitações, utilizavam um método cuidadosamente preparado. Apresentavam-se encapuzados, exibiam crachás, coletes com a inscrição “Polícia” e, em alguns casos, falsos mandados de busca. As vítimas acreditavam estar perante uma operação policial legítima, abrindo a porta aos assaltantes.
Nove assaltos em pouco mais de um ano
O primeiro ataque conhecido ocorreu em maio de 2024. O alvo era um empresário que tinha colocado um automóvel à venda por 31 mil euros. Os assaltantes acreditavam que o dinheiro estaria guardado em casa, mas acabaram por levar apenas cerca de 100 euros.
Apesar desse insucesso inicial, o grupo continuou a atuar. Em assaltos posteriores conseguiu encontrar dezenas de milhares de euros, havendo casos em que foram roubados cerca de 50 mil e 60 mil euros numa única residência. Ao todo, terão sido realizados nove ataques até ao final de 2025.
Grupo era altamente organizado
A PJ descreve a organização como um grupo estável, estruturado e profissionalizado. Os suspeitos atuavam armados, recorriam a ameaças, agressões físicas e chegavam a utilizar abraçadeiras para imobilizar as vítimas durante os roubos. O objetivo era apoderar-se de dinheiro, ouro, joias e outros bens de elevado valor.
A operação policial envolveu dezenas de buscas domiciliárias e a apreensão de dinheiro, ouro, armas, munições e estupefacientes. Os suspeitos enfrentam acusações relacionadas com associação criminosa, roubo qualificado, sequestro agravado, usurpação de funções e posse de armas proibidas.
Alerta para quem vende online
O caso volta a chamar a atenção para os riscos associados à divulgação de informações pessoais em plataformas de compra e venda.
Embora a maioria das transações decorra sem problemas, as autoridades aconselham os vendedores a evitarem revelar moradas ou detalhes financeiros desnecessários e a privilegiarem locais públicos para encontros relacionados com negócios realizados através da Internet.
Percepções!
Basta divulgarem a matrícula da viatura e já é possível saber a morada da pessoa… Inclusive em grupos de Facebook há pessoas que tiram fotografias a “maquinões” e partilham com matrícula.