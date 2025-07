Vamos ter em Portugal? Espanha quer proibir publicidade a carros com motor de combustão

Em Espanha, o motor de combustão pode ter os dias contados. O nosso país vizinho quer adicioná-lo à lista de produtos e serviços proibidos na publicidade espanhola, juntando-o ao álcool, cigarros, moda ultrarrápida e cirurgia estética. Será que a medida se alarga, depois, a Portugal?

Espanha quer proibir publicidade ao motor de combustão

Promover um carro sem motor elétrico poderá em breve ser proibido em Espanha. Isto acontece porque o Governo do país apresentou um novo projeto de lei sobre o “consumo sustentável”, no início de julho. Segundo o projeto, a publicidade a automóveis com motor de combustão seria proibida.

A liderar a iniciativa, o Ministro do Consumidor, Pablo Bustinduy, explicou a razão para esta posição. Acredita que a transição ecológica deve ir além da responsabilidade individual dos consumidores. Como autor do projeto de lei, espera fazer a diferença nas decisões de compra.

Outras áreas da mobilidade serão afetadas por este projeto de lei apresentado ao parlamento. Entre elas, a proibição de voos domésticos quando existe uma alternativa menos poluente com uma duração inferior a duas horas e meia.

Há mais casos do que o concorrente do elétrico

Ao mesmo tempo, o projeto de lei visa pôr fim à revenda especulativa de bilhetes para espetáculos ou eventos desportivos. Por fim, o projeto de lei espanhol sobre o “consumo sustentável” inclui também novas regras sobre a obsolescência programada.

A implementação do projeto de lei permanece incerta, uma vez que o governo não tem maioria no Congresso dos Deputados. Em Espanha, as políticas que visam a produção de automóveis elétricos estão a dar resultados, com a presença de vários fabricantes, como a Nissan, Kia, Chery e Cupra.

Somando todos os tipos de motores, foram produzidos mais de 2.359.973 veículos em Espanha em 2024, tornando o país o terceiro maior produtor da Europa. Entre os carros mais vendidos, o Dacia Sandero, um modelo de baixo custo movido a combustão, lidera a lista. Nenhum modelo elétrico está entre os 10 primeiros.