Nova Farizon V7E chega a Portugal para reduzir custos e aumentar produtividade das empresas

A Farizon apresentou oficialmente em Portugal a nova V7E, um comercial ligeiro 100% elétrico desenvolvido de raiz para responder às exigências das operações profissionais modernas.

O novo modelo destaca-se por prometer o melhor TCO (custo total de propriedade) do segmento, aliando elevada capacidade de carga, autonomia competitiva e tecnologia orientada para a eficiência.

Farizon V7E: um furgão compacto com espaço acima da média

A nova Farizon V7E assenta na plataforma elétrica dedicada GXA-M, uma arquitetura do tipo “skateboard” com bateria integrada que permite otimizar o espaço disponível.

Apesar de medir menos de cinco metros de comprimento, a marca anuncia uma capacidade de carga até 1.243 kg e um volume útil de 6,95 m³, valores que posicionam este modelo entre os mais competitivos do segmento dos comerciais ligeiros elétricos. Segundo a Farizon, a média habitual nesta categoria ronda os 4,4 m³.

Além do espaço disponível, o compartimento de carga foi desenhado para facilitar o trabalho diário, contando com:

Plataforma de carga ultrabaixa de apenas 510 mm

Porta lateral com 1.100 mm de largura

Portas traseiras com abertura até 270°

Compatibilidade com carregamento direto de euro paletes através de empilhador

Até 475 km em cidade e carregamento rápido em 18 minutos

Na componente energética, a Farizon V7E integra uma bateria LFP de 66,7 kWh. A autonomia anunciada chega aos 475 km em ciclo urbano WLTP e até 329 km em ciclo combinado WLTP.

O carregamento rápido DC até 97 kW permite recuperar a bateria dos 20% aos 80% em aproximadamente 18 minutos, reduzindo significativamente os tempos de imobilização do veículo.

Tecnologia e conforto mais próximos de um automóvel ligeiro

A Farizon procurou aproximar a experiência de utilização à de um veículo de passageiros.

No interior encontramos um ecrã central de 12,3 polegadas, painel de instrumentos digital de 7 polegadas, compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay, além de várias soluções práticas de arrumação distribuídas pelo habitáculo.

O seletor de velocidades foi colocado na coluna de direção e o travão de estacionamento é elétrico, contribuindo para uma utilização mais simples no dia a dia.

Segurança reforçada com condução assistida de nível 2

Na área da segurança, a V7E integra 18 sistemas avançados de assistência à condução.

Entre as funcionalidades disponíveis estão travagem autónoma de emergência, cruise control adaptativo e inteligente, assistência à manutenção na faixa, alerta de colisão frontal e traseira, monitorização do ângulo morto e sistema de visão de 360 graus. Segundo a marca, o conjunto aproxima o modelo de um nível 2 de condução assistida.

Farizon V7E já disponível em Portugal

A nova Farizon V7E já está disponível no mercado nacional em duas versões, Sem Janela e Vidrada, com três opções de cor exterior.

O preço começa nos 27.235 euros + IVA.

Sugestão de imagem de capa: vista traseira com as portas abertas e carga visível, num contexto urbano ou logístico, para evidenciar imediatamente o argumento mais forte deste modelo: muito espaço útil num formato compacto.