iServices registou mais de 215 mil serviços técnicos em 2025

A iServices reforça o foco na circularidade tecnológica, através de reparação e recondicionamento com base em métricas operacionais e evidência. Em 2025, a empresa registou mais de 215 mil serviços técnicos, um crescimento de +36% face a 2024.

No recondicionamento, a iServices processou cerca de 150 mil equipamentos em 2025

No mesmo período, foram realizadas mais de 180 mil reparações, +31% versus 2024, e mais de 30 mil intervenções técnicas, +75% face a 2024. Estes volumes traduzem-se em extensão de vida útil de equipamentos e menor necessidade de substituição, uma dimensão prática e mensurável da circularidade no setor tecnológico.

No recondicionamento, a iServices processou cerca de 150 mil equipamentos em 2025, um aumento de +52% comparando com 2024. O recondicionamento incidiu maioritariamente em telemóveis, com mais de 140 mil unidades, seguido de computadores, tablets, smartwatches, e outras categorias, como consolas de jogo e aspiradores.

A empresa acompanha a evolução do enquadramento europeu em matéria de sustentabilidade, na sequência do anúncio do Conselho da União Europeia sobre a simplificação de requisitos associados ao reporte de sustentabilidade e à diligência devida, no âmbito do pacote “Omnibus I”. Num contexto regulatório em ajuste, a iServices mantém o foco naquilo que é estrutural para o negócio, processos consistentes, dados rastreáveis e impacto mensurável.

Bruno Borges, CEO da iServices, afirma

A circularidade para nós é execução, escala e qualidade. Reparamos e recondicionamos porque é isso que o cliente procura e porque faz sentido económico e ambiental. O nosso trabalho mede-se em equipamentos com vida prolongada, em recursos poupados e em transparência sobre os resultados

A iServices continuará a consolidar informação e evidência de sustentabilidade de forma consistente com os referenciais aplicáveis no seu contexto empresarial e de grupo, reforçando a rastreabilidade dos dados e a qualidade da informação utilizada para gestão e para comunicação com stakeholders.

