Pentágono solicita investigação à SpaceX por possível participação acionária da China

A SpaceX consolidou-se como um pilar fundamental da segurança nacional norte-americana, mas a sua natureza de empresa privada está agora a gerar um intenso debate sobre a transparência dos seus investidores. Recentemente, surgiram preocupações de que capitais provenientes da China possam estar infiltrados na estrutura financeira da gigante de Elon Musk.

Opacidade inerente ao capital privado

A senadora Elizabeth Warren e o senador Andy Kim, ambos do Partido Democrata, endereçaram formalmente uma missiva ao Secretário da Defesa, Pete Hegseth. No documento, os legisladores solicitam uma auditoria rigorosa à SpaceX, fundamentada em informações que sugerem a existência de investimentos chineses ocultos na estrutura acionista da empresa.

Embora esta comunicação não signifique a abertura imediata de um inquérito judicial, ela ativa mecanismos de supervisão política que obrigam o Departamento de Defesa a prestar esclarecimentos num prazo determinado.

A sensibilidade deste tema prende-se com o facto de a SpaceX não ser uma empresa cotada em bolsa. Ao contrário de companhias públicas, não está sujeita ao mesmo rigor de exposição financeira perante o regulador do mercado. O seu financiamento depende de rondas de investimento privado e de transações secundárias entre acionistas.

Este modelo, embora perfeitamente legítimo, dificulta a monitorização precisa de quem detém as participações em cada momento, criando "portas laterais" para a entrada de capital estrangeiro.

O rasto do dinheiro em jurisdições offshore

Os senadores fundamentam as suas suspeitas em relatos jornalísticos e evidências de processos judiciais que apontam para fluxos financeiros indiretos vindos da China. Estes fundos terão sido canalizados através de veículos de investimento registados em paraísos fiscais, como as Ilhas Caimão ou as Ilhas Virgens Britânicas, com o intuito de camuflar a identidade dos compradores originais.

Existe inclusivamente um precedente legal no estado de Delaware, onde um juiz validou a exclusão de um investidor chinês de um fundo criado para adquirir ações da SpaceX, resultando na devolução de 50 milhões de dólares.

A preocupação central de Warren e Kim é que uma eventual influência de Pequim na SpaceX possa comprometer infraestruturas militares e de inteligência vitais. Se estas suspeitas se confirmarem, a empresa poderá estar a violar as diretrizes conhecidas como FOCI (Foreign Ownership, Control or Influence).

Estas regras regulam a propriedade e o controlo estrangeiro em empresas que detêm contratos governamentais sensíveis, podendo levar a uma intervenção direta do Comité de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS).

Equilíbrio de poder na liderança de Elon Musk

Frequentemente, a SpaceX é vista como uma extensão absoluta de Elon Musk, mas a realidade acionista é mais complexa. Estima-se que o empresário detenha cerca de 42% da companhia, o que deixa uma margem considerável para investidores institucionais externos.

Estes acionistas, ao assumirem riscos financeiros elevados, também detêm expectativas sobre o rumo estratégico da organização. Num cenário onde o controlo público é limitado pela natureza privada da empresa, a distribuição do capital torna-se uma questão de soberania tecnológica.

Este debate surge num momento em que a SpaceX está a alargar o seu perímetro de atuação. Com o recente anúncio da integração da xAI, a empresa de inteligência artificial (IA) de Musk, o grupo passa a controlar sob o mesmo teto capacidades de computação avançada, comunicações globais e acesso ao espaço.

Esta convergência transforma a SpaceX num conglomerado de infraestruturas críticas com uma influência mediática sem precedentes, o que torna qualquer dúvida sobre o seu financiamento num problema de Estado.

