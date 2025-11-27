WhatsApp está a banir os chatbots de IA! Adeus ao ChatGPT e Copilot

A concorrência no mercado da IA é feroz, e a Meta está a ficar para trás das principais empresas tecnológicas. Já terá sido ultrapassada pela OpenAI, Google, Microsoft e Anthropic. É por isso que agora tomou uma atitude complexa. Proibiu os chatbots de terceiros no WhatsApp. Fica claro que se não consegue vencer a concorrência, elimine-a.

Meta bane chatbots de IA do WhatsApp

O ChatGPT, o Copilot e outros programas de IA utilizam a API do WhatsApp Business para se integrarem na popular aplicação de mensagens. Isto não é ilegal, mas a Meta desaprova veementemente. A sua IA Meta, representa um ataque à privacidade, segundo os especialistas. Por isso, a maioria dos utilizadores não a utiliza.

Os Termos de Serviço atualizados do WhatsApp já referem que os chatbots de terceiros serão completamente banidos a 15 de janeiro. A OpenAI e a Microsoft já declararam que vão sair antes de serem forçadas a fazê-lo. Veremos o que acontecerá à Perplexity.

A Meta defende, com alguma razão, que a API do WhatsApp Business foi concebida para permitir que as aplicações de terceiros comuniquem com os seus clientes através do WhatsApp. Por outras palavras, serve para enviar comunicações, não para inserir a sua própria inteligência artificial sorrateiramente.

É hora do adeus ao ChatGPT e Copilot

O problema é que esta decisão funciona nos dois sentidos e pode virar-se contra a empresa de Mark Zuckerberg. Se não permitir que outras IA entrem nas suas aplicações, estas poderão não permitir que entre em produtos de terceiros.

É também uma derrota para os utilizadores, porque o sonho de pagar uma única subscrição de IA e usá-la em todo o lado está a desvanecer-se. Dependendo das aplicações e serviços que utiliza, terá de pagar por várias subscrições: Gemini para os serviços Google, Meta AI se quiser utilizar IA no WhatsApp, e assim por diante.

A Meta AI continua a ser a única IA do WhatsApp. Mas isso não será suficiente para convencer os utilizadores a utilizá-la. O calcanhar de Aquiles da inteligência artificial é a privacidade. E nada é mais privado do que as suas conversas no WhatsApp.