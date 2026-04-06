Euro-Office: alternativa da Europa para independência digital e compatibilidade

Numa altura em que a dependência tecnológica de plataformas externas à Europa está sob maior escrutínio, surge uma resposta de peso no setor da produtividade. Uma coligação de empresas e organizações comunitárias europeias anunciou o lançamento do Euro-Office, uma solução integrada para a edição de documentos, folhas de cálculo e apresentações.

Euro-Office: resposta da Europa à independência externa

Este projeto nasce de uma colaboração direta entre mais de uma dezena de entidades. Procura preencher uma lacuna crítica no mercado de software profissional. O Euro-Office surge como uma ferramenta para colmatar a necessidade crescente de administrações públicas e empresas europeias reavaliarem a sua pegada digital.

Atualmente, a dependência de infraestruturas críticas não europeias é vista como um risco. O objetivo deste novo projeto passa por oferecer compatibilidade total com os formatos da Microsoft, mantendo uma interface familiar que evite custos elevados com a formação de utilizadores.

A urgência deste lançamento é acentuada pela instabilidade no setor, exemplificada pelo recente encerramento da oferta cloud de outras soluções de mercado, o que obrigou várias organizações a procurar alternativas urgentes. Segundo a liderança da IONOS, os desenvolvimentos geopolíticos do último ano tornaram evidente que a Europa precisa de uma solução de escritório soberana, que seja simultaneamente fiável e fácil de implementar em ambientes de trabalho já estabelecidos.

Grarantia de Código aberto e governação transparente

Diferente de outras alternativas que enfrentam riscos legais ou falta de transparência no desenvolvimento, o Euro-Office aposta num modelo de código aberto puro. Todo o código está disponível sob licenciamento open source. Sem restrições de marcas registadas, permitindo o escrutínio público e a contribuição ativa da comunidade técnica. Esta abordagem garante que a ferramenta não seja apenas funcional, mas também resiliente do ponto de vista estratégico para quem lida com dados sensíveis.

Para os responsáveis da Nextcloud, a Europa já dispunha dos componentes técnicos necessários há vários anos. Faltava uma iniciativa que os unisse numa solução abrangente. Com o Euro-Office, o consórcio assume a responsabilidade por uma peça vital da infraestrutura digital, entregando às organizações ferramentas geridas localmente e de confiança duradoura.

Apoiado por nomes como IONOS, Nextcloud, XWiki e OpenProject, o Euro-Office já disponibilizou uma antevisão técnica no GitHub. O cronograma oficial aponta para que o primeiro lançamento estável ocorra durante o próximo verão, permitindo que as empresas comecem já a testar a compatibilidade e a funcionalidade desta nova suite.