Office 2024 por 11,30€: o plano B antes de a Microsoft puxar a ficha

O Office 2024 Professional Plus CDKey acaba de passar de simples atualização a decisão urgente. A Microsoft confirmou um calendário de fins de suporte que vai apanhar milhões de utilizadores desprevenidos e, por isso, a GoodOffer24 volta a ser a resposta mais barata para quem quer estar do lado certo das datas.

Office 2021 entra em contagem decrescente (e desta vez sem rede)

A data está marcada: 13 de outubro de 2026. Nesse dia, o Office 2021 perde oficialmente o suporte da Microsoft e, ao contrário do que aconteceu com o Windows 10, não haverá programa de atualizações de segurança alargadas (ESU). Ou seja, depois dessa data, qualquer falha de segurança descoberta no Word, Excel ou Outlook ficará simplesmente por corrigir.

Além disso, convém recordar que o Office 2016 e o Office 2019 já cruzaram essa linha em outubro de 2025. Quem ainda trabalha nessas versões está, neste momento, a abrir anexos e folhas de cálculo sem qualquer proteção contra vulnerabilidades novas. Para um software que lida com faturas, contratos e documentos pessoais, o risco é tudo menos teórico.

No Mac, o cenário é ainda pior: o Office 2019 vai deixar de editar documentos

Se no Windows o fim do suporte significa ausência de correções, no macOS a Microsoft foi bastante mais longe. No início de junho, a empresa confirmou que o Office 2019 para Mac vai perder a capacidade de criar e editar documentos, por força da expiração de certificados internos. Na prática, o Word e o Excel passam a funcionar em modo de leitura.

Naturalmente, a decisão gerou polémica imediata: muitos utilizadores compraram uma versão perpétua precisamente para não dependerem de prazos. No entanto, o sinal que a Microsoft envia é claro e aplica-se a todas as plataformas. Versões antigas vão sendo desligadas, de uma forma ou de outra, e adiar a migração só encurta a margem de manobra.

Publisher: a morte está marcada para outubro

Há ainda um terceiro nome no calendário: o Microsoft Publisher será descontinuado a 13 de outubro de 2026. A partir daí, deixa de receber suporte e, nas versões por subscrição, deixa mesmo de abrir. Quem depende da aplicação para flyers, cartazes ou newsletters tem pouco mais de um ano para exportar os ficheiros e encontrar alternativa.

Como verificar a versão do Office instalada

Antes de decidir o que fazer, vale a pena confirmar o ponto de partida. Felizmente, o processo demora menos de um minuto:

Abrir o Word ou o Excel;

Aceder a Ficheiro > Conta ;

; Verificar, no painel direito, a versão indicada em "Informações do Produto".

Se aparecer Office 2016 ou 2019, o suporte já terminou. Se aparecer Office 2021, o relógio está a contar. Em qualquer dos casos, a conclusão é a mesma: chegou a altura de planear a mudança.

Office 2024 por 11,30€: suporte garantido até outubro de 2029

É aqui que a matemática se torna interessante. O Office 2024 Professional Plus é a versão perpétua mais recente da Microsoft, com suporte oficial garantido até outubro de 2029 e sem qualquer mensalidade associada. Inclui Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access, tudo numa compra única e definitiva.

Na GoodOffer24, a chave digital do Office 2024 Professional Plus custa apenas 11,30€ com o cupão TT30. Por outras palavras, três anos (ou mais) de tranquilidade custam menos do que um único mês de subscrição do Microsoft 365. Dificilmente o contraste podia ser maior.

Office 2024 Professional Plus por 11,30€ com o cupão TT30

Como aplicar o cupão TT30 na compra do Office 2024

O processo de compra é direto e a entrega da chave digital chega por e-mail em poucos minutos. Para garantir o desconto de 30%, basta seguir três passos:

Adicionar o produto pretendido ao carrinho na GoodOffer24;

Inserir o código TT30 no campo do cupão, antes de finalizar;

no campo do cupão, antes de finalizar; Concluir o pagamento e ativar a chave digital recebida.

Convém sublinhar que o cupão TT30 não se limita ao Office 2024: aplica-se igualmente a todo o catálogo abaixo, do Windows 11 aos servidores.

Office 2024, Windows 11 e mais: a lista completa de chaves digitais em promoção

Para facilitar a escolha, fica a lista completa de chaves digitais em destaque nesta campanha, já com o desconto do cupão TT30 refletido nos preços:

Em resumo, o calendário da Microsoft já não deixa margem para dúvidas: as versões antigas têm prazo de validade e, num caso, até interruptor de desligar. Por isso, antecipar a migração para o Office 2024 não é apenas uma poupança, é a forma mais simples de garantir que o Patch Tuesday continua a bater à porta certa. A decisão, essa, fica do lado de quem lê.

Ver todas as promoções na GoodOffer24 com o cupão TT30