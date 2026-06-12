Pode comer ou beber enquanto conduz o seu carro?

É uma situação comum. Um iogurte a caminho do trabalho, uma garrafa de água numa viagem longa ou até um snack durante um percurso mais demorado. Mas será que é permitido comer ou beber enquanto conduz?

A resposta curta é: sim, pode comer e beber enquanto conduz. No entanto, existem regras e limitações importantes que todos os condutores devem conhecer.

O Código da Estrada não proíbe diretamente

Em Portugal, o Código da Estrada não contém qualquer artigo que proíba expressamente o consumo de alimentos ou bebidas durante a condução. Ou seja, beber água, tomar um café ou comer uma sandes não constitui, por si só, uma infração.

Contudo, isso não significa que o condutor esteja livre de responsabilidades.

A lei obriga os condutores a manterem o controlo permanente do veículo e a adotarem uma condução segura em todas as circunstâncias.

Se o ato de comer ou beber provocar distração, reduzir a capacidade de reação ou comprometer o controlo do automóvel, as autoridades podem considerar que o condutor está a conduzir de forma negligente.

Por exemplo, se estiver a desembrulhar um alimento, a procurar algo no banco do passageiro ou a segurar um copo que impeça uma condução adequada, poderá ser responsabilizado caso ocorra uma situação de perigo ou um acidente.