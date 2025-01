Como evitar chamadas fraudulentas? Damos-lhe algumas dicas simples

As chamadas feitas por números anónimos ou desconhecidos da nossa lista de contactos podem ser uma (ainda que leve) tortura, com insistências aborrecidas e, por vezes, pouco oportunas. Por reconhecermos que se trata de um problema, mostramos-lhe como evitar chamadas fraudulentas.

Com os dados dos utilizadores disseminados, as chamadas, e-mails e mensagens de spam são cada vez mais frequentes.

De facto, os utilizadores já não estranham quando são contactados por empresas de eletricidade ou de telecomunicações para, alegadamente, fecharem um contrato mais profícuo à sua carteira.

Embora o objetivo nem sempre seja roubar o destinatário da chamada, a verdade é que ser contactado por um número desconhecido ou anónimo pode ser muito inconveniente. Ainda mais, quando as tentativas são frequentes e em horários pouco adequados.

Por isso, deixamos-lhe algumas estratégias de como evitar chamadas fraudulentas e de spam:

#1 - Use uma app para identificar chamadas de spam

Uma das formas mais fáceis (e eficazes, na verdade) de evitar chamadas fraudulentas é utilizar aplicações de identificação de chamadas e de bloqueio de spam, como o Truecaller ou o Sync.ME, por exemplo.

Não sendo infalíveis, estas aplicações foram concebidas para identificar números desconhecidos e alertar o utilizador quando uma chamada é provavelmente spam ou fraudulenta.

Além disso, a maioria dessas apps permite sinalizar, bloquear e denunciar números, contribuindo para a base de dados da plataforma e ajudando a evitar as mesmas situações no futuro.

#2 - Utilize o modo Não incomodar para evitar chamadas fraudulentas

Quando não estiver à espera de uma chamada importante, ligue o modo Não incomodar do iPhone. Dessa forma, verá silenciadas as chamadas, mensagens de texto e notificações, exceto as dos seus contactos ou números marcados como favoritos.

[Veja como ativar o modo Não incomodar no iPhone]

Pode personalizar as definições deste modo, conforme as suas preferências, ajustando-o ao que melhor funcionar para si.

Se ativar este modo nos horários mais críticos, como quando estiver a trabalhar, a dormir ou a precisar de uma pausa tecnológica, bem como naqueles em que é mais comum ser contactado, é improvável que tenha de lidar com as tentativas de contacto.

#3 - Recorra aos textos de resposta rápida para filtrar as chamadas

Por último, para evitar chamadas fraudulentas, pode responder à tentativa de contacto. Quando não tiver a certeza sobre uma chamada ser fraudulenta ou de spam, mas não quiser arriscar perder um contacto importante, utilize os textos de resposta rápida para verificar o autor da chamada.

Atualmente, a maioria dos smartphones permite enviar uma mensagem aquando de uma tentativa de contacto, como "Posso ligar mais tarde?" ou "Agora não posso falar".

Não sendo, também, uma abordagem infalível, pode perceber o motivo da chamada pela resposta que lhe for dada: se o autor da chamada responder com uma mensagem vaga ou suspeita, é provável que se trate de uma burla; mas, se fornecer pormenores claros, pode ser que se trate de um contacto fidedigno.