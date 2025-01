2025 é o ano de lançamento de EarthX 2

EarthX 2 é a sequela de um titulo de estratégia bastante interessante que coloca os jogadores com a missão de idealizar e construir uma Estação Espacial perfeitamente funcional e eficiente. Venham saber um pouco mais.

Pessoalmente desde sempre adorei jogos de estratégia/gestão nos quais me era dada a possibilidade de idealizar e criar algo de novo.

Tratam-se de jogos que têm, tal como eu, milhares de fãs e que remontam a outras épocas. Sejam jogos como Transport Tycoon e a criação de um negócio no ramo da logística, Railroad Tycoon e as ferrovias, Beach Life e a criação da melhor estância turística ou apenas SimCity, com a criação de uma cidade inteira.

Estes tycoons e simuladores são extremamente empolgantes pois permitem aos jogadores levar um pouco mais além a eterna questão de "E se?".

Cada jogador tem o poder de criar o seu negócio, infraestrutura,... ao seu belo prazer e em breve vai surgir um novo. Bem! Não será bem um jogo totalmente novo, mas a sequela de um já existente: EarthX 2.

Trata-se de um titulo de estratégia no qual os jogadores são incumbidos da tarefa de idealizar e criar uma Estação Espacial, totalmente funcional e autossuficiente.

Nesta sequela de EarthX (o jogo original lançado em 2023 pelos Mesote Games) o jogador irá deparar-se com novos desafios. Tudo começa com uma pequena startup na Terra e só a imaginação e ambição do jogador é que a poderão levar até ao Espalo e transformá-la numa força pioneira capaz de terraformar Marte.

As responsabilidades são grandes e os desafios têm de ser decididos com sensatez e equilíbrio, como por exemplo, estudar e criar foguetões capazes de voar até ao espaço profundo. E por falar em foguetões, existem vários modelos no jogo, com as suas respetivas evoluções à espera que os jogadores os descubram e usem.

O objetivo é claro: colonizar os planetas do Sistema Solar. Dessa forma, ao desbloquear e construir novos foguetões, o jogador poderá aventurar.se cada vez mais longe no Sistema Solar e eventualmente enviar para os colonizar.

EarthX 2 é um jogo que vai certamente apaixonar quem jogou o primeiro titulo, quando for lançado algures mais adiante este ano.