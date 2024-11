Mercedes está a planear um para-brisas que “se defende a si próprio” de objetos

Uma fuga de patente deu a conhecer os planos curiosos que a Mercedes terá em cima da mesa: um para-brisas capaz de "se defender a si próprio" contra potenciais projéteis. É para dizer adeus aos vidros partidos ou rachados?

Ainda que estejam protegidos pela maioria dos seguros, os para-brisas frontais de grandes dimensões partidos são um grande problema para o funcionamento dos assistentes de segurança de condução baseados em câmaras.

Com este problema em mente, a Mercedes registou uma patente curiosa, na Alemanha, de um sistema inteligente que deteta a presença de objetos que podem atingir o para-brisas, com base na luz e no som.

Especificamente, a Mercedes encontrou uma utilização interessante para a sua tecnologia de condução autónoma, na qual os sensores LiDAR desempenham um papel fundamental na deteção de outros veículos, peões e bicicletas, de dia e de noite, e em todas as condições meteorológicas, com um certo nível de adversidade.

Mercedes acredita que os sensores LiDAR podem proteger o para-brisas

Se aos feixes de luz laser infravermelha, que rebatem nos objetos, medindo a distância até eles, juntarmos um microfone de alta potência, podemos detetar, também, o som de um objeto voador, como uma pedra, a aproximar-se do para-brisas.

Os responsáveis por esta patente, registada pela Mercedes, salientam que o sensor LiDAR pode detetar a trajetória, o tamanho e a velocidade a que o objeto se aproxima, deixando que um algoritmo avalie a ameaça em tempo real.

Se o risco de quebra do para-brisas for elevado, o sistema pode enviar um comando ao veículo para acionar os travões e aumentar a distância entre o veículo e o perigo, ou ativar o assistente de mudança de faixa para evitar o impacto.

Uma vez que se trata de uma patente, não se sabe se entrará, de facto, em produção. De qualquer forma, esta deteção e consequente proteção do para-brisas seria útil até para os condutores mais atentos.