Spotify associa-se ao Opera para termos música diretamente no browser

Dos muitos browsers disponíveis na Internet, o Opera é um dos que mais tem ajustado a sua oferta ao que os utilizadores pedem. Mais do que oferecer novas funcionalidades, adapta a sua interface para incluir estas novidades e melhorias. A mais recente traz o Spotify para o Opera e oferece ainda um extra.

A Opera anunciou uma colaboração com o Spotify para integrar o popular serviço de streaming no seu browser Opera One. A partir de agora, o Spotify será o serviço padrão no leitor de música integrado na barra lateral do browser, permitindo aos utilizadores gerir a sua música, podcasts e audiolivros.

O leitor flutuante, que pode ser destacado e movimentado livremente pelo ecrã, promete minimizar as distrações e melhorar a produtividade. Além disso, inclui uma função que diminui automaticamente o áudio durante as chamadas e retoma quando terminadas. De acordo com um inquérito realizado pela Opera, 66% dos utilizadores consideram que um leitor integrado facilita o controlo da música enquanto trabalham ou realizam outras tarefas.

O Opera One já permite aceder a plataformas como o Facebook Messenger, WhatsApp e Telegram a partir da sua barra lateral, centralizando múltiplas necessidades num só local. Estas funcionalidades eliminam a necessidade de alternar constantemente entre separadores ou aplicações, procurando o mesmo com o Spotify. Querem ser o centro da experiência do utilizador, sem que o utilizador tenha de sair do browser.

Além disso, o Opera One na sua versão R2 introduziu uma série de melhorias significativas. Falamos de janelas divididas, inteligência artificial e VPN gratuita. Estas alargam as possibilidades do browser para além da navegação básica.

Por sua vez, o Spotify não fica atrás. Além de se integrar com o Opera, a plataforma está a alargar o seu alcance através de estratégias inovadoras. Os utilizadores vão poder usufruir de uma oferta especial de três meses grátis de Spotify Premium caso ainda não sejam subscritores. Esta promoção, que será estendida ao Opera para Android no início de 2025, infelizmente não está disponível para Portugal.

A união do Opera e do Spotify reforça o objetivo do browser de simplificar o acesso às ferramentas digitais mais utilizadas. Com serviços de mensagens, música e navegação integrados num só local, o Opera pretende ser uma opção atrativa para quem procura uma experiência mais fluida e menos dispersa.