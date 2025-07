Where Winds Meet, uma viagem no Tempo pela História chinesa

Os estúdios chineses Everstone Studio, anunciaram recentemente o inicio das inscrições para testers do seu RPG de Ação open-world, Where Winds Meet. Trata-se de um jogo com bastante potencial, nomeadamente para quem aprecia este tipo e temática.

Os Everstone Studio confirmaram recentemente que o aguardado RPG de ação e aventura open-world "Where Winds Meet", vai ter um período de testes final, com arranque a 25 de julho.

Jogadores de PC e PlayStation 5 poderão experimentar este mundo imersivo e a jogabilidade rica do jogo, numa nova região urbana de nome "Kaifeng", livre para para explorar. As inscrições para este teste final já começaram e os jogadores já podem participar desta emocionante aventura através do link oficial de inscrição, aqui.

Where Winds Meet convida os jogadores a embarcar numa jornada inesquecível que decorre no fértil Período das Cinco Dinastias e dos Dez Reinos, da rica história chinesa. No jogo, assumem o papel de um jovem mestre na arte da espada, e irão desvendar os mistérios da sua própria identidade à medida que avançam na aventura e experienciam aventuras emocionantes e repletas de ação.

Pelo caminho, novas histórias vão sendo criadas pelos jogadores, fazendo com que o nosso personagem se torne mais rico à medida que cresce, numa época histórica volátil e repleta de possibilidades infinitas, no sueste asiático.

O jogo proporcionará uma experiência imersiva aos jogadores através de um mundo aberto à exploração, repleto de riqueza histórica e cultural. Esta riqueza cultural e repleta de realismo histórico de Where Winds Meet, será um dos pontos fortes do jogo sem dúvida e um dos principais atrativos para os apaixonados pela História chinesa.

Com paisagens absolutamente deslumbrantes, os jogadores irão viajar pelo tempo mas também por diversas regiões da China antiga. Locais desde o interior tranquilo, paté cavernas misteriosas e passando por cidades vibrantes e repletas de vida. Existe muito para explorar no jogo e, além de vastas áreas selvagens e rurais, também as cidades e vilarejos serão pontos de passagem obrigatórios.

Where Winds Meet tece sua grande narrativa por meio de uma abordagem narrativa dispersa, totalmente integrada ao seu mundo expansivo. Em Kaifeng, os jogadores irão vislumbrar contrastes marcantes, desde o luxo da Fanlou Golden Street às favelas onde a pobreza abunda, dos grandes palácios ao misterioso mercado fantasma. Cada área oferece suas próprias histórias para serem descobertas, seja por meio da missão principal ou explorando caminhos alternativos.

O combate também marcará presença, claro e à medida que exploram este vasto e perigoso mundo, os jogadores encontram figuras lendárias, descobrem histórias heroicas e resolvem antigas rivalidades em batalhas intensas.

O jogo convida os jogadores a desvendar e dominar a mística das artes marciais Wuxia, permitindo que criem e personalizem os seus personagens e a sua progressão, utilizando um sistema de combate oriental único inspirado em Wuxia, com uma miríade de armas e habilidades conhecidas e exóticas para desbloquear e aprimorar.

O combate pode ser corpo a corpo ou empunhando uma das muitas armas à disposição (armas como Lanças, Espadas, Lâminas Duplas, Glaive, Guarda-chuvas ou Leques), e permitirá desbloquear habilidades distintas de artes marciais, incluindo o Acupuncture Hitting, Lion's Roar, Merciful Picking, Tai Chi, e muito mais.

A fase de testes final e Where Winds Meet tem inicio a 25 de julho, e a inscrição nos testes pode ser feita aqui.