Netflix permitirá criar avatares estilo Fortnite nos seus próximos jogos

A Netflix deu um passo decisivo para fortalecer a sua divisão de gaming ao adquirir uma empresa especializada em avatares digitais. Com esta movimentação, os subscritores poderão em breve criar personagens à sua imagem para utilizar em diversos jogos da plataforma.

A integração da tecnologia da Ready Player Me na Netflix

Segundo informações avançadas pelo portal TechCrunch, a Netflix concretizou a compra da Ready Player Me, uma startup reconhecida pela criação de avatares compatíveis com múltiplos ambientes virtuais.

A empresa é a mentora da plataforma Player Zero, onde os jogadores desenham os seus próprios protagonistas para serem utilizados em versões inspiradas em jogos de renome, como GTA, Call of Duty ou Tony Hawk's Pro Skater.

Embora a empresa tenha inicialmente demonstrado ambição em desenvolver projetos de grande orçamento (conhecidos como AAA) baseados nas suas séries e filmes, os desafios logísticos e a falta de experiência no setor levaram a uma mudança de rumo. Atualmente, o foco recai sobre experiências mais acessíveis e jogos casuais otimizados para a televisão.

Jogos casuais e novas formas de monetização

Há poucos meses, a plataforma confirmou o lançamento de jogos como LEGO Party e Tetris Time Warp. Para usufruir destes jogos, o utilizador necessita apenas de uma subscrição ativa e de configurar o seu telemóvel para funcionar como um comando à distância. É neste contexto que os avatares da Ready Player Me deverão ser integrados, permitindo uma maior personalização da experiência de jogo já nos próximos meses.

A estratégia da Netflix encontra-se detalhada no próprio portal da Ready Player Me, onde se destaca que a sua tecnologia permite criar avatares totalmente customizáveis. Esta funcionalidade não só aumenta o envolvimento dos jogadores, como abre portas a novos modelos de negócio, permitindo a personalização através de vestuário e acessórios exclusivos que podem ser partilhados entre vários jogos.

Timmu Tõke, CEO da Ready Player Me, expressou o seu entusiasmo com esta união, sublinhando a visão partilhada de permitir que as identidades virtuais viajem livremente por diferentes mundos digitais à escala global.

A ideia de criar um avatar unificado que represente o jogador em diversos contextos não é inédita na indústria. O exemplo mais emblemático são os Mii da Nintendo, que surgiram com a consola Wii e se tornaram fundamentais em sucessos como Wii Sports ou Mario Kart. Estes personagens permitiam que o utilizador se sentisse parte integrante do jogo, criando uma ligação emocional mais forte com a consola.

